Apucarana Sports empata com o Paraná Clube no Olímpio Barreto

A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense Sub-20

O Apucarana Sports entrou em campo nesse sábado (30), no Estádio Olímpio Barreto, e empatou com o Paraná Clube em 0 a 0. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense Sub-20.

A equipe do Apucarana atuou com: José Guilherme, João da Cruz, Allan, André, Matheus Turini, Robinho, Joao Rhyan, Guilherme, Caio, João Victor e Thiago Emanoel; A disposição da comissão na suplência os atletas: Kaua, Victor, Mauro, Hugo, Tiago, Matheus, Jean, Andrade e Diogo. Técnico Antônio Donisete e auxiliares Matheus e Airton Junior.

A arbitragem ficou por conta de David Herik Pinho (Maringá), sendo auxiliado por Idiney Henrique Costa (Londrina) e Flávio Augusto Alves(Maringá). Delegado da partida Rogério de Oliveira Costa (Apucarana).

Resultados da segunda fase foram os seguintes: Maringá FC 2 a 1 São Joseense (Grupo E); Patriotas FC 1 a 2 Operário FEC(Grupo F); Londrina EC 3 a 1 FC Cascavel (Grupo F); Coritiba FC 4 a 0 AC Paranavaí (Grupo G) ; Apucarana Sports 0 a 0 Paraná Clube(Grupo G) ;

A equipe do Athletico Paranaense recebe o Nacional de Rolândia, nesta quinta-feira (3), às 15h30, CT do Caju em Curitiba.

Com os resultados, a classificação do grupo G ficou assim:1º Coritiba com 4 pontos; 2º Apucarana Sports com 2 pontos; 3º Paraná Clube com 2 pontos e em 4º o Paranavaí com 1 ponto.

No próximo sábado (6), o Apucarana Sports vai a capital paranaense e encara o Coritiba FC, no Centro de Treinamento Bayard Osna (Colombo).

