Apucarana Sports empata com o Iguaçu e conquista o primeiro ponto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana Sports volta a campo no próximo sábado (13) contra o Grêmio Maringá em casa

O Apucarana Sports ficou no empate em 1 a1 contra o AA Iguaçu, no último domingo (7), jogando no Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória. Com o resultado, a equipe conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão em duas rodadas e está na sétima posição na tabela de classificação. Na estreia, os Dragões do Norte perderam por 2 a 0 para o PSTC em Alvorada do Sul.

continua após publicidade .

No próximo sábado (13), o Apucarana Sports faz sua primeira partida em casa, quando recebe, às 15h30, o Grêmio Maringá no Estádio Olímpio Barreto. O adversário venceu na última rodada o Laranja Mecânica, de Arapongas, por 2 a 0 no Estádio Willie Davids.

Na partida do último domingo (7), o Iguaçu abriu o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo, com Romão cobrando pênalti. Os apucaranenses empataram logo aos 9 minutos da segunda etapa, com João Rhyan, que marcou com um chute de fora da área.

continua após publicidade .

Arbitrada por Eduardo Bortolanza Belo, com João Fábio Machado Brischiliari e João Vinicius Ribeiro trabalhando como assistentes, a partida recebeu um público pagante de 1.434 torcedores no Estádio Municipal Antiocho Pereira, com renda de R$ 30.285,00.

ESCALAÇÕES

AA IGUAÇU – Léo Lopes; Lucão (Leandro), Léo Gaúcho, Van Dal e Gean Carlo (Murilo); Heverton (Marcelo Boito), Adãozinho (Oscar), Vandinho e Lucas Guedes; Romão (Uiler Tanque) e Ardley. Técnico: Ageu Gonçalves.

APUCARANA SPORTS– Flaysmar; Romário, Dipão, Marcelo Xavier e Biro Biro; Serginho Paulista, Djair, Nelsinho (Sérgio Dias) e Sato (Bastos); João Rhyan (Mateus Paraná) e Diego Paulista (Matheus Freire). Técnico: Rafael Andrade.

Siga o TNOnline no Google News