Da Redação

Apucarana Sports e Iguaçu empatam na Divisão de Acesso

O Apucarana Sports recebeu o AA Iguaçu nesta quarta-feira (22), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, e não saiu do 0 a 0. A partida foi válida pela oitava rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol.

continua após publicidade .

O resultado fez a equipe apucaranense cair para a quarta posição, com 12 pontos somados. Ainda no G-4, o time precisa se manter entre os quatro primeiros para conseguir a classificação para a semifinal da competição. O adversário, Iguaçu, foi para a sexta colocação.

A última rodada da primeira fase do campeonato será no sábado (25). Com os resultados desta quarta, apenas o São Joseense, que venceu o PSTC, garantiu a vaga para a próxima etapa. O vice-líder CE União, o Andraus Brasil e o Apucarana jogam última rodada para defender suas posições. Logo atrás na tabela, o PSTC, com 12 pontos, e o Iguaçu, com 11, são os mais próximos da zona de classificação.

continua após publicidade .

O último confronto do Dragão do Norte será contra o Verê, fora de casa, no Estádio Vila do Mar, no sábado (25), às 15h30.