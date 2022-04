Apucarana Sports é derrotado em jogo treino para a Segundona

Da Redação

Em jogo-treino realizado neste sábado (02/04), no CT da SM Sports, o Londrina Esporte Clube venceu o Apucarana por 2 a 0. A partida, que teve dois tempos de 35 minutos, serviu de preparação para os dois times do Norte do Estado. O Tubarão disputará o Campeonato Brasileiro da Série B e o Dragão vai participar do Paranaense da Divisão de Acesso.

O Londrina estreia na competição nacional no dia 10 de abril, às 11 horas, no Estádio do Café, contra o Náutico-PE, e o Apucarana Sports inicia a sua participação, na Segundona, também no dia 10 de abril, às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, frente ao Foz do Iguaçu.

Os gols do Londrina foram marcados por Gabriel, aos 21 minutos do primeiro tempo e por Thiago Ribeiro, cobrando pênalti, aos 20 da etapa complementar.

O técnico Douglas Santos, do Apucarana Sports, disse que o jogo-treino foi satisfatório e serviu de parâmetro para a equipe que enfrentou um time de Brasileiro de Série B. “Estou contente com o que foi realizado aqui, gostei da postura tática da equipe e com os jogadores determinados a fazer o que nós pretendemos para o campeonato. Com mais alguns ajustes nós brigaremos para conquistar o título da Divisão de Acesso”, destaca Santos.

O treinador frisa que os pontos positivos da equipe foram a entrega dos atletas na partida, a parte tática e a movimentação com e sem a bola. “Tanto é que nós endurecemos o jogo para o Londrina dentro da casa deles. Não foi um jogo que nós sofremos. O caminho é esse e chegando mais duas peças nós conseguiremos brigar forte no campeonato”, finaliza Santos.

O Apucarana Sports atuou neste sábado com Flaysmar (Edson); Gabriel, Dipão, Van Dal e Fandinho; Barra, Rodrigo (Ruan), Djair (Juba) e Ataliba (Kenu); Bruno Andrade (Vitinho) e Diego Paulista (Jean).

Cinco jogadores do Apucarana Sports aparecem no BID

Os jogadores Flaysmar (goleiro), Gabriel (lateral-direito), Dipão (zagueiro), Barra (volante) e Kenu (meia-atacante) já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para a estreia do Apucarana Sports no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022. Flaysmar e Gabriel disputaram o Campeonato Estadual da Primeira Divisão nesse ano pelo União, de Francisco Beltrão; Dipão participará da sua quarta temporada pelo Apucarana; Barra foi destaque nos últimos anos pelo Andraus, de Campo Largo; e Kenu foi revelado nas categorias de base do Londrina Esporte Clube e sendo campeão da Taça Federação Paranaense Sub-23 em 2019 pelo Nacional, de Rolândia.

O Apucarana Sports acertou a 18ª contratação para a Segundona. Foi anunciado pela diretoria o volante Djair Veiga Francisco Junior, 31, que estava no Bandeirante, de Birigui-SP. Paulista de Barretos, Djair foi revelado pelo Figueirense em 2005, tendo atuado depois pelas equipes do Internacional, Coritiba, Joinville, Asa-AL, Catanduvense, Tombense, Tubarão-SC, Mamoré-MG, Desportivo Brasil, Cascavel, Almirante Barroso-SC, Atlético Itajaí, Central-PE e União, de Francisco Beltrão.

O experiente volante também jogou no futebol do exterior, com passagens pelo Marist FC (Ilhas Salomão) e Skenderbeu (Albânia).