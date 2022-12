Apucarana Sports é campeão da Copa Metropolitana Sub-19

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe do Apucarana Sports conquistou a Copa Metropolitana de Futebol Sub-19

A equipe do Apucarana Sports conquistou nesse sábado (10/12), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em Apucarana, o título da Copa Metropolitana de Futebol Sub-19 ao derrotar na final o LGM Studio, de Londrina, pelo placar de 3 a 0, em competição regional que teve a presença de oito agremiações. No jogo decisivo os gols do Tricolor foram marcados pelos atletas Japa, André Molina e Dudu.

continua após publicidade .

“Os meninos do Apucarana fizeram uma campanha sensacional, pois foram campeões invictos, tiveram um dos melhores ataques do campeonato e terminaram a competição com a defesa menos vazada. O presidente Douglas Rodrigues, o diretor José Airton, o Índio, os jogadores e a comissão técnica estão de parabéns pela conquista da copa”, destacou o prefeito Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Bazar de Brinquedos do Lions é realizado com sucesso em Apucarana

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, representou o prefeito Junior da Femac na entrega da premiação. “A equipe do Apucarana Sports mereceu muito esse título, com o time vencendo os seis jogos que realizou durante toda a competição. Hoje mesmo o Apucarana foi superior e o placar de 3 a 0 foi muito comemorado pelos jovens atletas”, disse o professor Grillo.

Na disputa da Copa Metropolitana de Futebol Sub-19, o Apucarana venceu seis partidas, marcou 16 gols e levou apenas um. O goleiro João Calsavara, o meia Robinho e o atacante Mauro, do Apucarana Sports, foram premiados após a decisão nesse sábado. O primeiro atleta foi o menos vazado, o segundo foi eleito como o melhor jogador na partida decisiva e o terceiro foi o artilheiro da copa com três gols.

Durante a competição, o técnico Toninho Santos, do Apucarana, utilizou os atletas João Calsavara, Japa, Renan, André Molina, Allan, João Luz, Caio, Thiago, Mauro, Robinho, Dudu, José, Guilherme, Hugo, Pablo, Pernetti, Igor, Da Silva, João Ryan, Ronald, Andrade, Patrick, Dolfini, Marchiori e Dolfini.

continua após publicidade .

Também disputaram a competição as equipes do Arapongas, Águia, LMG Football, Ebaec, 9 de Julho (Cornélio Procópio) e Revela Craques (Cambará).

Nessa temporada o Apucarana Sub-19 também havia disputado o Campeonato Paranaense (foi sétimo colocado) e a Copa Atlântico no Pernambuco.

Siga o TNOnline no Google News