Apucarana Sports conhece os adversários no Paranaense Sub-20

A equipe sub-20 do Apucarana Sports conheceu nesta quarta-feira (16) os adversários no Campeonato Paranaense da categoria. A definição aconteceu durante Arbitral realizado por vídeo conferência. Participaram da reunião o gerente de competições da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Orlando Colaço, o assessor da presidência da entidade, Robson Seerig, e o supervisor do Departamento de Registros e Transferências, Éverton Amaro, além de representantes dos clubes inscritos na competição. O campeonato nesse ano terá a presença de 23 equipes.

No encontro virtual ficou definido que participarão do campeonato jogadores nascidos a partir de 2002. A disputa está prevista para começar no dia 7 de maio para o Grupo C e 14 de maio para os demais grupos. O campeão deverá ser conhecido no dia 5 de novembro.

O Apucarana Sports está no Grupo C, juntamente com Portuguesa Londrinense, Nacional, Cambé, Arapongas, Londrina e Rolândia Esporte Clube.

Os outros grupos do Paranaense são os seguintes: Grupo A - Athletico, Andraus Brasil, Paraná Clube, Rio Branco e Patriotas.

Grupo B - Coritiba, Independente São Joseense, Iraty, Operário, Batel, de Guarapuava, e Iguaçu, de Guarapuava.

Grupo D - Paranavaí, Grêmio Maringá, Maringá Futebol Clube, Campo Mourão e Futebol Clube Cascavel.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de seus grupos, em jogos de ida e volta, classificando para a próxima fase os três melhores de cada grupo. Na fase seguinte, os clubes serão divididos em três grupos e também jogam em turno e returno dentro de cada grupo, classificando os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados da fase.

Grupo E: 1ª A, 2ª B, 3ª C e 1º D; Grupo F: 2ª A, 3ª B, 1ª C e 2ª D; e Grupo G: 3ª A, 1ª B, 2ª C e 3ª D.

Na terceira fase, as oito equipes serão divididas nos grupos H e I e se enfrentam dentro do grupo em turno e returno. Seguem para a próxima fase os dois melhores de cada grupo.

Grupo H (4 clubes): 1ª E, 2ª F, 1ª G e segundo melhor 3ª colocado; e Grupo I (4 clubes): 1ª F, 2ª E, 2ª G e primeiro melhor terceiro colocado.

Na fase semifinal (quarta fase), os times se enfrentam em ida e volta e os dois melhores seguem para a decisão. O mando do 2º jogo nesta fase é para o melhor classificado da 2ª e 3 fases.

Grupo J: (1ª H x 2ª I) jogando ida e volta; e Grupo K: (1ª I X 2ª H) jogando ida e volta.

A quinta e decisiva fase também contará com duas partidas e o mando do 2º jogo nesta fase é para o melhor classificado da 2ª, 3ª e 4ª fases. Em caso de igualdade de pontos ao final da segunda partida, o primeiro critério de desempate será o saldo de gols. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis.

Grupo L: (1ª J x 1ª K) jogando ida e volta. Os jogos serão disputados aos sábados, às 15h30.