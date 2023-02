Apucarana Sports confirma participação no Campeonato Paranaense SUB-20

Da Redação

O Campeonato Paranaense Sub-20 será o critério para a FPF indicar os representantes do Estado na Copa São Paulo

O Apucarana Sports participou, nesta quarta-feira (15), do arbitral do Campeonato Paranaense Sub-20. No encontro foi tratados todos os detalhes da competição, como fórmula de disputa, grupos e prazos foram definidos pelos clubes e pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Ao todo, 26 equipes vão disputar o torneio que começa no dia 1 de abril. Na segunda parte do torneio, os 16 classificados serão divididos em quatro grupos. Avançam os dois primeiros de cada chave.

Já na terceira fase, os oito classificados serão distribuídos em dois grupos de quatro equipes cada. Depois de jogos de ida e volta, avançam para a próxima fase os dois melhores para a semifinal. A partir daí, os times que forem à final serão definidos em duelos de mata-mata, assim como na decisão da competição Copa São Paulo.

O Campeonato Paranaense Sub-20 será o critério para a Federação Paranaense de Futebol (FPF) indicar os representantes do Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, tudo dependerá da quantidade de vagas e da vontade da Federação Paulista de Futebol (FPF), que é a organizadora do torneio. Em 2022 foram para a Copa São Paulo futebol JR as equipes do Paraná Clube e Maringá FC. Além do Campeão e vice campeão por conta da classificação da competição.





Prazos

Para a primeira rodada no dia 01 de abril, as equipes tem o prazo de inscrição de novos jogadores, encerra um dia antes, em 31 de março. Já para o Campeonato Paranaense Sub-20, o prazo final de inscrição se encerra no dia 28 de julho.

O grupo do Apucarana Sports estão o Londrina EC, Rolândia EC, Arapongas FC e o Cambé FC.

A equipe tricolor já vêm treinando forte em dois períodos sob o comando do técnico Antônio Donisete, visando o estadual e também a Copa do Rei promovida pela liga desportiva de Londrina.

