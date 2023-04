Apucarana Sports confirma mais amistosos preparativos para a Segundona

Da Redação

Apucarana Sports treinando no Olímpio Barreto

Após o jogo-treino contra o Londrina Esporte Clube, que acabou empatado em 1 a 1, o Apucarana Sports confirmou mais dois amistosos que servirão de preparação para a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

O primeiro jogo acontecerá na próxima quarta-feira (12), em São Paulo, contra o Vocem, de Assis, às 15h30. Já a segunda partida acontecerá no sábado (15), em Ponta Grossa, contra o Operário. O confronto será realizado no Estádio Germano Krüger, às 15h30.

O técnico Rafael Andrade intensificou nessa semana os trabalhos técnicos e táticos da equipe, diversificando jogadas de ataque e defesa, com bola parada e dando ritmo de entrosamento à equipe, que estreia no Paranaense no próximo dia 30, contra o PSTC, em Alvorada do Sul.

Alguns jogadores já assinaram contrato com o clube, sendo Djair, Rafael Bastos, Dipão, Romário e também os promovidos pela base João Rhyan, Turini, Isaac, Thiago Gago, José Guilherme e Eduardo.

Até no próximo dia 10, o diretor de esporte Airton Junior informou que os atletas recém-chegados, e alguns que já estão treinando no clube, deverão estar com a sua documentação em dia. Ainda faltam chegar mais alguns jogadores para estarem à disposição do treinador Rafael Andrade.

