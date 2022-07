Apucarana Sports confirma classificação em goleada por 6 a 1

Da Redação

A arbitragem ficou por conta de Tiago Barbosa, auxiliado por Flávio e José Rafael

Em jogo impecável, o Apucarana Sports goleou o Rolândia Esporte Clube (REC) no domingo (10) por 6 a 1, na ultima apresentação da equipe na primeira fase do Campeonato Paranaense sub-20. A partida aconteceu no Estádio Erich George, em Rolândia.

Os gols do Dragãozinho do Norte foram anotados por Seedorf, Victor, Diogo, Robinho e o artilheiro João Rhyan, que marcou duas vezes. Rhyan é o vice artilheiro do Paranaense com onze gols marcados na primeira fase.

A equipe do Apucarana Sports venceu com José, João Cruz, Allan, André, Turini, Robinho, João Rhyan, Tiago Emanoel, Diogo, Victor e Dudu. Também durante a partida o treinador Antônio Donizete pôde utilizar os jogadores, João Pedro, Jean, Igor, Almeida, Amaral, Victor, Adão, Hugo e Pernetti.

Sob o comando técnico Antônio Donizete, o Tricolor somou 24 pontos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe marcou 34 vezes e sofreu nove gols, com saldo positivo de 25 gols.

Mais três partidas vão acontecer na próxima sexta-feira (15), pela primeira fase. O Arapongas encara o Cambé, o Nacional de Rolândia recebe a Portuguesa Londrinense e o Londrina EC encara o Rolândia Esporte Clube (REC).

Com a segunda colocação do time tricolor, deve ficar no grupo G do campeonato paranaense, os prováveis adversários pra segunda fase são:

3º Colocado – Grupo “A” - Paraná Clube

1º Colocado – Grupo “B” - Coritiba FC

2º Colocado – Grupo “C” - Apucarana Sports

3º Colocado – Grupo “D” - AC Paranavaí.

Grupo E conforme classificação da primeira fase:

1º Colocado – Grupo “A” - Athlético Paranaense

2º Colocado – Grupo “B” - São Joseense

3º Colocado – Grupo “C” - Nacional Rolândia

1º Colocado – Grupo “D” - Maringá FC

Grupo F conforme classificação da primeira fase

2º Colocado – Grupo “A” - Patriotas FC

3º Colocado – Grupo “B” - AA Iguaçu

1º Colocado – Grupo “C” - Londrina EC

2º Colocado – Grupo “D” - FC Cascavel

A equipe do Apucarana Sports tem 15 dias de preparação para o início da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20.

