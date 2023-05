Apucarana Sports busca primeira vitória na Segunda Divisão

Da Redação

Equipe procurou corrigir erros da estreia durante os treinos da semana

Após derrota na estreia, o Apucarana Sports tenta a primeira vitória no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão neste domingo (7). Mais uma vez, o Dragão do Norte joga fora de casa. O adversário será o AA Iguaçu, às 15h30, no Estádio Municipal Antiocho Pereira, em União da Vitória.

Na primeira rodada da competição, o Apucarana Sports foi derrotado por 2 a 0 pelo PSTC jogando em Alvorada do Sul. O adversário deste domingo também vem de derrota. O time perdeu em casa na estreia para o Patriotas FC por 2 a 0 e busca reabilitação diante da torcida.

Para o duelo deste domingo, o técnico Rafael Andrade não poderá contar com o meia Patrick, que está no departamento médico. Djair deve assumir a vaga. Assim, a equipe deve entrar em campo com Flaysmar; Romário, Anderson Penna, Marcelo Xavier e Biro; Serginho Paulista, Biro, Sato, Nelsinho e Djair; Bastos e Diego Paulista.

Rafael de Andrade intensificou os treinos táticos e físicos nesta semana. Segundo o treinador, a derrota na estreia precisa servir de aprendizado, principalmente no aspecto mental. “Precisamos mudar nossa atitude, correr mais, nos dedicar mais, buscar a vitória e entender que essa divisão exige mais pegada, uma atenção mais elevada”, assinala.

O técnico diz que o time busca a vitória domingo para “começar a busca pelo acesso”. “Futebol é erro e acerto. A gente está buscando fazer correções, com o objetivo de tornar a equipe mais rápida. Futebol é força e velocidade”, acrescenta.

O zagueiro Xavier, capitão da equipe, afirma que o time precisa buscar a vitória no domingo para “virar a página”. “A gente tem que pensar no jogo de domingo contra o Iguaçu. É uma partida muito difícil, mas vamos em busca dos três pontos para entrar no campeonato”, afirmou.

Fernando Klein

