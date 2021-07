Da Redação

Apucarana Sports apresenta elenco para 2021; assista

O Apucarana Sports apresentou nesta terça-feira (13) o técnico Vavilson José dos Santos, de 53 anos, e o elenco para a disputa do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2021, no Estádio Municipal Olímpio Barreto. Foram contratados até agora 26 atletas que vão tentar colocar o clube na Primeira Divisão do ano que vem.

continua após publicidade .

O Tricolor estreia na competição estadual no dia 28 de agosto, às 15h30, em casa, contra o Nacional, de Rolândia.

O presidente do Apucarana Sports Douglas Rodrigues de Lima anunciou que o plantel está pronto para a disputa da divisão de acesso do futebol paranaense. “Fizemos as contratações necessárias e reforçamos o elenco, de acordo com as carências existentes. Ao mesmo tempo, conseguimos trazer de volta o técnico Vavilson dos Santos, que tem muita experiência e já demonstrou competência na armação de boas equipes na segundona”, informou o presidente Douglas.

continua após publicidade .

Vavilson, que é baiano, está de volta ao clube onde trabalhou no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão de 2018 quando foi vice-campeão e conseguiu o acesso para a Segundona. Em sua passagem pelo Apucarana, ele conquistou seis vitórias, cinco empates e sofreu apenas uma derrota, com a equipe marcando 16 gols e levando 3. Ele também treinou as equipes da Inter de Limeira, Operário-MS, Saad-MS, Imbituba-SC, Itabaiana-SE, Grêmio Barueri, Cambé e Nacional de Rolândia.

Foram contratados os atletas Oziris e André (goleiros); Romário, Fernando e Adriano (laterais), Dipão, Vitor, Douglas, Gustavo Gatti, George e Vinícius Costa (zagueiros); Adriano Pedra, Alisson, Luís Felipe Jabá, Sato, Lucas Matheus, Patrick, João Paulo e Liviã (meio-campistas); Roberto, Rodrigo, Diego Paulista, Gustavo, Eduardo, Mateus Paraná e Douglinhas (atacantes).

Também farão parte da comissão técnica o auxiliar técnico Antônio Donisete dos Santos, o Toninho; o preparador físico Gilberto Altino; o fisioterapeuta Danilo Marquezzi Felipe, e o treinador de goleiros Rudi Marcelo Rocha. Na primeira fase do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso o Apucarana Sports disputará cinco jogos no “Olímpio Barreto” e quatro partidas fora de casa.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac disse à diretoria do Apucarana Sports, Comissão Técnica e plantel do time que é momento de renovar as esperanças. “O sucesso só pode ser alcançado com muito trabalho, fé e perseverança. E já enxergo aqui o trabalho apaixonante do presidente Douglas na montagem desse forte elenco. A Prefeitura de Apucarana irá colaborar em tudo que estiver ao seu alcance e, principalmente, com a manutenção permanente do Estádio Olímpio Barreto, que já teve toda a sua estrutura aprovada pela Federação Paranaense de Futebol”, comentou Junior da Femac.

Ele acrescentou ainda que espera ver o público liberado para assistir aos jogos no estádio. “A vacinação continua avançando e acreditamos que a partir de setembro possamos ter, gradativamente, autorização para normalizar a presença parcial em eventos culturais e esportivos”, assinalou o prefeito.

Os jogos do Tricolor na Segundona são os seguintes: dia 28/08 – Apucarana x Nacional; dia 1º de setembro – Apucarana x Andraus; dia 4 – União x Apucarana; dia 8 – Apucarana x São Joseense; dia 11 – Prudentópolis x Apucarana; dia 15 – PSTC x Apucarana; dia 18 – Apucarana x Araucária; dia 22 – Apucarana x Iguaçu; e dia 25 – Verê x Apucarana. Todos os jogos serão às 15h30.

continua após publicidade .

Assista a entrevista completa: