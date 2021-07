Da Redação

Apucarana Sports apresenta a musa tricolor de 2021

A diretoria do Apucarana Sports traz reforços dentro e fora das quatro linhas. A apucaranense e Musa Country em 2020, Thaísa Louise Gabriel de Oliveira, de 24 anos, promete defender com unhas e dentes as cores do time tricolor no Campeonato Paranaense da divisão de acesso de 2021.

A Musa Tricolor, eleita no ano passado, será a representante do time no estadual.

“É uma honra muito grande representar o Apucarana Sports. Ser escolhida como representante oficial do clube é uma emoção fora do comum”, afirma Thaisa, que é modelo e enfermeira.

“Esse ano eu quero vir com tudo no Paranaense. Quero ver meu Dragão do Norte brilhar no topo", disse.

Thaisa não mede palavras para definir seu amor pelo Apucarana Sports e revela que o amor pelo clube vem de anos. “É mais que amor, não sei definir. Foi para mim uma surpresa sendo eleita a representante oficial das mulheres no nosso dragão do Norte, a responsabilidade e a grandeza do meu time”, afirma.