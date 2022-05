Apucarana Sports anuncia saída do técnico Douglas Santos

Da Redação

A diretoria do Apucarana Sports confirmou nesta segunda-feira (2) a demissão do treinador Douglas Santos. Ele deixa a equipe após o empate em 0 a 0 com a Associação Atlética Iguaçu, de União da Vitória, neste domingo (1º), no Estádio Municipal Olímpio Barreto. Com o resultado, o time fechou a quinta rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense na zona de rebaixamento da competição.

O Apucarana Sports tem cinco pontos e está em penúltimo lugar, um ponto a mais que o lanterna Prudentópolis. Os dois times, inclusive, fazem o “jogo dos desesperados” nesta quarta-feira (4) no Estádio Municipal Newton Agibert, às 15h30, em Prudentópolis.

Em comunicado divulgado à imprensa, o clube informou que Antônio Donizete, conhecido como Toninho Santos, treinador do sub-20, assume o comando da equipe principal. Ele está no clube desde 2019.

“Agradecemos ao profissional (Douglas Santos) pela dedicação e empenho durante a passagem pelo time tricolor e desejamos êxito na continuidade de sua carreira”, assinalou a diretoria no comunicado da demissão.

Douglas Santos, que veio do futebol japonês, deixa a equipe com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Em situação delicada na tabela, o time apucaranense tem mais quatro jogos na competição para fugir da “degola” e ainda sonhar com a classificação. Depois do Prudentópolis fora, a equipe enfrentará ainda o Toledo EC (em casa), Aruko Sports Brasil (em casa) e o Andraus Brasil (fora). Os quatro primeiros se classificam para a segunda fase e dois últimos são rebaixados.

PACATO

O clube também comunicou nesta segunda-feira (2) a saída do meia Pacato. O desligamento, segundo comunicado, ocorreu em “comum acordo entre a diretoria e atleta”. Ele fez sua última participação no jogo desde domingo (1º) e, segundo o Apucarana Sports, já tinha proposta firmada com outra equipe.

Por Fernando Klein