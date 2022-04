Apucarana Sports anuncia quatro reforços para a Segundona

Da Redação

O goleiro Flaysmar, 28 anos, o lateral-direito Gabriel, 23 anos, o atacante Diego Paulista, 32 anos, que estavam no União, de Francisco Beltrão, e o zagueiro Bruno Van Dal, 25 anos, são os novos reforços do Apucarana Sports para o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022. O Tricolor estreia na competição no dia 10 de abril, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, contra o Foz do Iguaçu.

Os jogadores se apresentaram nesta semana ao técnico Douglas Santos e já iniciaram os treinamentos em dois períodos.

O goleiro Flaysmar retorna ao Apucarana Sports. No ano passado, ele foi titular absoluto na Segundona. Natural de São Paulo, o defensor iniciou a carreira no Guaratinguetá em 2015, passando depois por Guarani-SP, Rio Branco-PR, URT-MG, Arapongas, Tombense-MG e Olímpia-SP. “Feliz por estar de volta ao Apucarana, onde me sinto bem e posso mostrar o meu trabalho com segurança”, destaca o goleiro.

Quem também retorna ao clube é Diego Paulista, que com a camisa do Tricolor já marcou seis gols. Desde 2018 no Apucarana, o atacante mostra confiança para a disputa da Divisão de Acesso nesse ano. “É mais uma temporada que se inicia e com a expectativa da equipe fazer uma boa campanha e, enfim conseguir o acesso para a Primeira Divisão”, diz o experiente atacante.

O lateral-direito Gabriel, o mais jovem dos quatro reforços, vem para ajudar a equipe na busca pelo tão desejado acesso. “Tenho certeza que o Apucarana está montando um bom time para brigar pela conquista da vaga. A Divisão de Acesso é muito difícil, mas acredito que vamos conseguir o nosso objetivo”, frisa o atleta, que é mineiro de Montes Claros. O jogador já defendeu Tanabi-SP, Penapolense-SP, Fluminense-RJ, Nacional-SP e Prudentópolis.

Outra novidade para a temporada é o zagueiro Bruno Van Dal, que é paranaense de Tuneiras do Oeste. O jogador veio do Águia Negra-MS, mas teve passagens pelas equipes do FC Cascavel, Juventus-SC, Unaí-MG, Nação-SC e Patriotas-PR.