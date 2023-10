Apucarana Sports anuncia novo diretor para a temporada 2024

O Apucarana Sports anunciou nesta quarta-feira (25) um novo diretor para a temporada de 2024. Trata-se de Antônio Donisete, que há mais de quatro anos está à frente nas categorias de base do clube. O comunicado foi feito pelo presidente Douglas Rodrigues de Lima.

“Nesse momento, é uma grande satisfação em colocar a frente da direção do clube o professor Antônio que já está no clube há mais de 4 anos, fazendo e realizando um excelente trabalho nas categorias de base como treinador. A nossa diretoria decidiu que chegou o momento de designar para uma nova fase dentro do clube e na sua carreira profissional, o ex-diretor Airton Junior continua no clube exercendo outras funções dentro da equipe. Ficamos felizes pelo professor Toninho ter aceitado nosso convite em ser o novo diretor do time tricolor”, comentou o presidente.

Antônio Donisete tem 51 anos. Aos 20 anos iniciou como professor de escolinha em Diadema, na cidade de São Paulo, onde durante esse tempo atuou como técnico da base do Água Santa, indo a Apucarana em 2019 e assumindo a categoria de base do time tricolor. No primeiro ano, a equipe sob seu comando ficou na quinta colocação do campeonato estadual de 2019, já em 2020 e 2021, por conta da covid-19, Antônio Donisete assumiu uma nova função dentro do clube como auxiliar técnico da equipe profissional. No ano de 2022, o treinador comemorou 50 jogos oficiais no clube, recebeu homenagem durante a participação inédita na Copa Atlântico disputada em Recife. Já em 2023, o treinador esteve à frente do estadual chegando à segunda fase do Paranaense Sub-20 e também auxiliando a equipe principal no estadual.

“Quero agradecer a Deus por esse momento, fiquei muito feliz com o convite feito pelo presidente e aceitei essa nova etapa na minha vida e na vida do clube, já estamos trabalhando o planejamento para o ano de 2024, vamos continuar e buscar sempre melhorar para que nossa equipe sempre alcance os objetivos que serão traçados a partir de agora”, comentou Antônio Donisete.

Donisete ainda ficará a frete da equipe tricolor como treinador até o fim da temporada 2023. O time sub-16 disputa ainda neste ano a Copa MGF, competição de nível nacional, que acontece entre 4 e 10 de dezembro.

