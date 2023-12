Apucarana Sports anuncia administrativa comercial

O Apucarana Sports anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação da Jessica Biacchi, que atuará no clube como administrativa comercial durante o ano de 2024. O clube joga mais uma vez a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

“Ficamos muito felizes que a nossa nova membra do clube a Jessica Biacchi aceitou a vir trabalhar pelo Apucarana Sports, é uma grande satisfação em saber que podemos contar com o trabalho dela e com certeza irá ajudar e muito o nosso time tricolor”, comentou diretor Antônio Donisete.

Moradora de Apucarana, Jessica é professora de Língua Portuguesa e Geografia e trabalha nos colégios Nilo Cairo e Izidoro Luiz Ceravolo.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento, fiquei muito feliz com o convite feito pelo presidente Douglas e aceitei essa nova etapa na minha vida, este cargo como administrativo comercial no time do Apucarana. Fui muito bem recebida pelo diretor Antônio Donisete, vou me doar muito e tentar ajudar o nosso time tricolor. Nesse ano acompanhei a todos os jogos, para mim estar dentro do clube foi, sem dúvidas, uma grande surpresa em poder fazer parte da equipe”, disse Biacchi.

O presidente Douglas Rodrigues explicou que a proximidade dela com o clube ajudou na decisão da contratação. “Nós estivemos acompanhando a Jessica durante essa temporada, vendo a participação dela nas nossas redes sociais, e também ela publicando todos os momentos do nosso clube em sua rede social, fizemos o convite para fazer parte da família tricolor, e graças a Deus ela aceitou. Mais uma pessoa que vai nos ajudar e muito em nossa meta, que é a elite do futebol paranaense", comentou Douglas.

