Apucarana soma US$ 18,7 milhões em exportações no ano com forte demanda por insumos agrícolas

Vendas para o exterior consolidam Paraguai como principal parceiro comercial do município, recebendo de adubos a tecidos de algodão

Um levantamento feito pelo TNOnline junto à plataforma Comex Stat, do Governo Federal, aponta que, neste ano, Apucarana (PR) já movimentou US$ 57,9 milhões no comércio exterior. Os dados mostram que, entre janeiro e setembro, as exportações locais somaram US$ 18,7 milhões e as importações, US$ 39,2 milhões.

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No cenário das vendas para o mercado externo, os adubos e fertilizantes destinados ao Paraguai lideram a pauta de forma isolada, movimentando pouco mais de US$ 3 milhões. O mercado paraguaio consolida-se como o principal parceiro comercial de Apucarana, absorvendo também grandes remessas de tecidos de algodão, que somaram US$ 2,56 milhões, além de preparações para alimentação animal e acumuladores elétricos.

Países europeus também estão entre os grandes compradores. Ácidos e óleos industriais exportados para os Países Baixos renderam US$ 2,92 milhões, enquanto a venda de couros para a Itália injetou US$ 1,04 milhão na economia local. A lista de principais exportações completa-se com o fornecimento de tecidos para o Uruguai.

Importação

Do lado das importações, a pauta da cidade é amplamente dominada pela aquisição de pneumáticos novos de borracha, que respondem por 18,2% de todo o volume financeiro importado no período. O ranking de compras internacionais segue com os adubos e fertilizantes potássicos, representando 7,4%, e as provitaminas e vitaminas, com 6,5% de participação.

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As empresas apucaranenses também demandaram quantidades expressivas de agentes orgânicos de superfície, tecidos revestidos de cola, linhas para costurar, polímeros de etileno, além de produtos essenciais para o setor produtivo, como barras e fios de ligas de aço.

Contudo, o forte ritmo de importações resultou em um déficit de US$ 20,5 milhões na balança comercial apucaranense nestes nove meses do ano, aponta a plataforma.

