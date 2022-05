Apucarana soma mais de 8 mil filiados em 30 partidos

Da Redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista de filiados aos 32 partidos políticos devidamente registrados na Justiça Eleitoral para a disputa das eleições gerais de 2 de outubro deste ano. A lista está atualizada até 2 de abril, prazo final estabelecido para que os cidadãos brasileiros pudessem se filiar a alguma legenda. Já deputados estaduais, federais e senadores puderam trocar de sigla até dia 1º de abril sem prejuízo ao seu mandato.

continua após publicidade .

De acordo com a atualização do TSE, Apucarana tem hoje 30 partidos devidamente registrados na Justiça Eleitoral e um total de 8.038 filiados a essas agremiações. Município tem hoje 93.665 eleitores, segundo última atualização do TSE.

Partido com maior número de filiados é o Progressistas (PP), que tem 979 pessoas com fichas cadastrais preenchidas, assinadas e registradas. Em seguida vem o Partido dos Trabalhadores (PT), com 861 filiados. Em terceiro lugar vem o MDB, com 811. Outras legendas com maior número de integrantes são o PSDB, com 640, e o União Brasil (fusão do PSL com o DEM), que soma 638 filiados.

continua após publicidade .

Nos últimos anos, o PP tem sido o partido com maior número de filiados em Apucarana, embora tenha registrado uma redução de componentes a cada eleição.

O presidente do Diretório Municipal do PP em Apucarana, Laércio de Moraes, destaca que o partido vem com um grande número de filiados desde 1996, quando da eleição do prefeito Carlos Roberto Scarpelini (PP). Naquele ano, Moraes foi um dos responsáveis pela busca de novos filiados em todos os bairros da cidade, tendo chegado a cerca de 1,5 mil filiados.

Laércio de Moraes assinala que o PP integra em Apucarana o grupo do ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto (PSD), e do atual Junior da Femac (PSD), assim como apoia a reeleição do governador Ratinho Junior (PSD). Em Nível nacional o partido vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que tem como líder na Câmara federal o deputado Ricardo Barros (PP)

continua após publicidade .

Já o PT, que terá na disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também tem mantido um grande número de filiados em Apucarana, hoje com 861, segundo consta do TSE.

Mas a secretária do PT em Apucarana, ex-vereadora Aurita Bertolli, garante que a legenda tenha mais filiados além deste número disponibilizado pelo TSE. “Seguramente temos hoje uns R$ 1.200 filiados”, diz Aurita, assinalando que os números da Justiça Eleitoral ainda não estão totalmente atualizados. Ela assinala que bem antes do prazo final para filiações, 2 de abril, o PT correu o trecho em todo o Brasil em busca de novas filiações, o mesmo acontecendo em Apucarana.

Arapongas tem 27 partidos, com 9,9 mil eleitores filiados

continua após publicidade .

Em Arapongas são 27 partidos devidamente registrados no TSE, com um total de 9.976 filiados. Município tem 81.540 eleitores, segundo última atualização do TSE.

A sigla com maior número de filiados é o MDB, que sempre foi comandado pelo ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal constituinte Waldyr Pugliesi. O MDB conta com 2.036 eleitores filiados em seus quadros.

Em seguida vêm o PP, com 1.361, partido que sempre teve como principal liderança política o vice-prefeito Jair Milani. Ele foi o fundador do PP em Arapongas e comandou o partido por mais de 30 anos, desde a época do PDS. Neste mandato ele foi eleito vice-prefeito pelo DEM (hoje União Brasil), mas não deverá permanecer nesta nova sigla.

Por, Edison Costa