Apucarana sofre e aplica goleada no final de semana

Neste último final de semana, a equipe masculina do Sicoob Danês Apucarana disputou duas partidas pela Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, e saiu com uma vitória e uma derrota, somando mais três pontos no campeonato.

O confronto do sábado (24), válido pela 13ª rodada, foi disputado contra o líder da competição, o APAF. O placar final do jogo foi de 4 a 0 para o time de Paranaguá, que jogou como mandante, no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Hélio Alves.

O segundo jogo do time apucaranense neste final de semana ocorreu no domingo (25). A partida foi continuação da disputa contra o Fazenda Futsal, que aconteceu no dia 29 de maio, ainda no primeiro turno do campeonato, quando teve que ser interrompida após cair a energia do Ginásio Gurizão.

Na ocasião, o jogo foi paralisado aos 2 minutos e 15 segundos do segundo tempo, quando o Apucarana vencia por 2 a 1. Neste domingo, as equipes se reuniram novamente para a continuidade da partida, que se encerrou com placar 4 a 1 para os apucaranenses.

Com os resultados, o Sicoob Danês Apucarana subiu para a sexta posição na tabela de classificação, com 18 pontos somados. O Fazenda Futsal é o lanterna, com apenas 4 pontos, e o APAF é o primeiro colocado, com 26.

A próxima partida do Apucarana no campeonato será contra o Mariópolis, no próximo sábado (31), no Ginásio Lagoão.