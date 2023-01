Apucarana: Servidores municipais terão reajuste salarial de 7%

Da Redação

O prefeito, que esteve acompanhado do vice Paulo Vital, fez o anúncio nesta quarta-feira (18)

Após diálogo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana e Região (Sindspa), o prefeito Junior da Femac definiu em 7% o reajuste salarial dos servidores municipais. O percentual representa um ganho real de 1,21%, pois a inflação acumulada em 2022, tendo por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 5,79%.

O prefeito, que esteve acompanhado do vice Paulo Vital, fez o anúncio nesta quarta-feira (18), depois de reunião com a diretoria do Sindspa. “Quanto ao magistério, também definimos que seguiremos o piso estabelecido pelo governo federal e que aplicaremos em toda a carreira do magistério”, anunciou Junior da Femac, lembrando que com a nova portaria do governo federal o salário inicial da categoria foi elevado para R$ 4.420,55.

O prefeito reforça que os servidores já receberão o reajuste na folha de pagamento de janeiro. “A exemplo do que ocorreu no ano passado, estamos antecipando a data-base dos servidores municipais que normalmente é em fevereiro. Tomamos essa decisão levando em consideração que os efeitos da pandemia ainda são sentidos na economia. No entanto, a partir do ano que vem, a data-base voltará a ser fevereiro”, informa Junior da Femac.

Junior da Femac ressalta que o reajuste com ganho real vem sendo concedido desde 2013. “Essa já é uma tradição desta administração, que começou com o ex-prefeito Beto Preto e que estamos dando continuidade. Os servidores estão por toda a cidade. Tudo o que envolve uma gestão – seja na saúde, educação, esporte, cultura, zeladoria, desenvolvimento econômico, agricultura ou meio ambiente – tem o trabalho dos servidores e queremos que eles se sintam reconhecidos e valorizados”, pontua Junior da Femac.

Participaram da reunião a presidente do Sindspa, Tarcília de Brito Silva, que esteve acompanhada da assessoria jurídica, os advogados Sérgio Luiz Barroso e Fabiana Gonçalves. Também estiveram presentes o advogado Petrônio Cardoso, representando os servidores da Câmara Municipal, a secretária municipal de Fazenda, Sueli Pereira, e a superintendente de Recursos Humanos, Rosmeire Riveline.







Fonte: Prefeitura de Apucarana.

