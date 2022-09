Apucarana serve 40,5 mil refeições por dia na Rede Municipal; confira

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação da Prefeitura de Apucarana serve, diariamente, 40,5 mil refeições aos doze mil estudantes da sua rede. As crianças dos 23 Centros Infantis (CMEIs) são contempladas com café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Já os alunos das 35 escolas saboreiam o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. O jantar também é garantido aos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A merenda impressiona tanto pelos números como pela qualidade. “Os cardápios são planejados por uma equipe de nutricionistas e publicados no site da Prefeitura de Apucarana no início de cada mês, para que os pais possam ter ciência da alimentação que seus filhos estão recebendo nas unidades de ensino. Transparência é prioridade na minha gestão”, diz o prefeito de Apucarana, Junior da Femac.

A secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes, destaca que uma nova resolução do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), que dispõe sobre o atendimento da merenda no âmbito do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), entrou em vigor no dia 8 de maio de 2020.

“Esta resolução proíbe, entre outras coisas, a oferta de açúcares, gorduras trans e alimentos ultra processados para as crianças até três anos de idade. Outros produtos devem ser consumidos em quantidade bastante limitada. A margarina, por exemplo, pode ser servida no máximo uma vez por semana nas escolas integrais e duas vezes ao mês naquelas que atendem em período parcial. Outra mudança imposta pela resolução é a substituição do achocolatado, que é rico em açúcares e aditivos químicos, pelo cacau em pó”, explica a secretária.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia de Educação, Jaqueline de Oliveira, acrescenta que a nova resolução está em consenso com o Guia Alimentar para a População Brasileira e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos.

Em razão da nova resolução, nós enviamos uma quantidade limitada de manteiga às unidades de ensino e orientamos as merendeiras a fazerem manteiga a partir da nata e requeijão caseiro, que são alimentos mais saudáveis que os industrializados. Nós pedimos o apoio das famílias e da comunidade, pois o principal objetivo é a boa educação nutricional e, consequentemente, evitar o surgimento de doenças crônicas a longo prazo nos estudantes - Jaqueline de Oliveira, Diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia de Educação

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana atende aos mais de doze mil alunos da sua rede de forma igualitária. “Nós asseguramos a todos os estudantes uma merenda de qualidade, inclusive àqueles que têm restrições alimentares, como diabetes, intolerância ao glúten ou lactose, doença celíaca, alergia à proteína do leite, alergia ao ovo e fenilcetonúria. Além de garantir energia para as atividades físicas e brincadeiras, uma alimentação adequada também traz benefícios ao desenvolvimento cognitivo, concentração, foco, aprendizagem e crescimento das crianças”, conclui o prefeito Junior da Femac.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

