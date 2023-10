Apucarana será uma das sedes do Ideathon no PR

A maior maratona de inovação do Paraná acontece nos dias 16, 17 e 18 de outubro, simultaneamente, em 15 cidades. O evento é destinado aos estudantes das redes pública e privada, do 6º ao 8º ano do Fundamental, e do 1º e 2º ano do Ensino Médio. A realização da maratona é da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transferência Digital e da Fundação Araucária. O evento é organizado pelo Sebrae, com apoio do Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe) e da Secretaria de Estado da Educação.

Trata-se de um evento inédito acontecendo de forma simultânea em 15 municípios do Paraná. As sedes serão nos municípios que detém um trabalho mais consolidado e que apóiam a inovação. Participam Apucarana, Cascavel, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo, Umuarama, União da Vitória.

O prefeito Junior da Femac destaca que Apucarana já preencheu as duzentas vagas a que cada município tem direito na maratona tecnológica, sendo 100 para o ensino fundamental e 100 para o ensino médio. “A primeira fase do evento será nos municípios e, depois, os melhores estarão classificados para a final em Curitiba”, informa o prefeito, acrescentando que em Apucarana, o Ideathon vai acontecer na sede social da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana, a ACEA.

Junior da Femac reitera o apoio constante que a prefeitura tem direcionado para o segmento de inovação por meio do Conecta Apucarana. “Mantemos o Fundo Municipal de Inovação e uma parceria vigorosa com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), e o Sebrae”, reitera ele.

Para o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, é uma grande oportunidade para Apucarana que já está inclusa no rol das cidades inteligentes do Paraná. “Temos todo o nosso ecossistema montado para a inovação. Estamos preparados para este novo ciclo e acabamos de ser contemplados para receber esse evento de grande relevância”, avalia Faganello.

Ele assinala que após receber o convite, em poucos dias foi mobilizada a governança do Conecta Apucarana e, com o apoio da prefeitura, Núcleo Regional de Educação e colégios particulares, foram efetivadas mais de 250 inscrições de estudantes apucaranenses.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, que também atua no Conecta, diz que para Apucarana é importante participar do Ideathon, que está acontecendo em apenas 15 cidades paranaenses. “Isso mostra a força do município e a capacidade de se mobilizar para trazer inovações e construir um ambiente mais favorável a criação de novos negócios”, pontua Cunha, assinalando que, “ao mesmo tempo, estamos estimulando os jovens para uma imersão em inovação, o que contribui para a formação de novos empreendedores”.

CIDADES INTELIGENTES – O tema do Ideathon neste ano é “Cidades Inteligentes”. A maratona vai reunir os estudantes para pensar e criar soluções que possam transformar as cidades em lugares conectados, eficientes e sustentáveis.

Dia 16 – Abertura com palestras incríveis sobre Cidades Inteligentes, credenciamento, orientações da dinâmica e formação das equipes.

Dia 17 – Realização da maratona Ideathon nos locais determinados, onde os alunos vão criar soluções brilhantes.

Dia 18 – Apresentação das soluções em formato pitch (até 5 minutos), divulgação dos vencedores de cada município e encerramento presencial.

Dia 19 – Divulgação dos dois vencedores gerais do Ideathon 2023 entre todos os 15 municípios.

