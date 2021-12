Da Redação

Apucarana segue vacinando nesta segunda-feira (20)

Nesta segunda-feira (20), Apucarana segue imunizando os apucaranenses com a vacina Janssen. A vacinação continua das 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão.

As primeiras doses de reforço desta vacina - inicialmente adotada como de aplicação única, mas com protocolo alterado recentemente - que chegaram ao município foram destinadas aos motoristas.

A nova remessa abre possibilidade para completar o esquema de imunização dos demais vacinados. Para receber o imunizante é preciso apresentar documentação e carteirinha de vacinação, no caso de doses de reforço.

A central de vacinação da Covid-19 continua ofertando primeira dose da vacina a todas as pessoas com mais de 12 anos, além da segunda dose para quem foi imunizado com as vacinas Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca e têm vacinação marcada até 20 dezembro; além da dose de reforço.