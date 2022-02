Da Redação

Apucarana segue vacinando contra a Covid-19

Nesta quinta-feira (17), o prefeito da cidade de Apucarana, Junior da Femac, e o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega, relembraram à população de que a vacinação contra a Covid-19 está acontecendo de domingo a domingo, no Complexo Esportivo Lagoão.

Os imunizantes estão sendo aplicados tanto na população adulta, quanto no público infantil, a partir dos 5 anos de idade. A imunização das crianças, por sua vez, é realizada em uma área destinada especialmente para o público infantil, dentro do ginásio Lagoão.

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Apucarana, a cidade já atingiu perto 262 mil doses aplicadas e tem 91,4% da população a partir dos 12 anos com registro da 2ª dose e dose única, somando mais de 105 mil pessoas imunizadas. A vacinação do público infantil 6,4 mil crianças de 5 a 11 anos imunizadas até o momento, sendo que o público alvo desta faixa etária é de aproximadamente 11.800.

“Lançamos mais uma vez o apelo para os pais e responsáveis para levarem suas crianças para se vacinar contra a Covid-9. Temos doses para garantir a proteção de todo o público infantil de 5 a 11 anos da nossa cidade. Nossa equipe de saúde está no Lagoão os 7 dias da semana, de 8h30 às 17 horas”, ressalta Junior da Femac.



A vacinação da 1ª dose, portanto, está aberta para a população de Apucarana a partir dos 5 anos. A 2ª dose é para todos a partir dos 12 anos que receberam a Coronavac, AstraZeneca e Pfizer; e a dose de reforço é para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª dose há 2 meses.



“Quem já recebeu a 2ª dose há mais de 4 meses deve receber a dose de reforço o quando antes. As estatísticas mostram que as pessoas com quadro grave da Covid-19 e que estão sendo internadas não receberam a terceira dose”, alerta Bachiega.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.