Apucarana segue com vacinação contra a gripe em 24 UBSs

Com 44 mil pessoas vacinadas até o momento no município, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) Apucarana reforça que a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, prevista para terminar no dia 5 de junho (sexta-feira), foi prorrogada até o próximo dia 30. O prefeito alerta a população da importância de se imunizar contra o vírus influenza.

“É uma proteção essencial, em especial neste momento em que a saúde está vivenciando uma situação sem precedentes com a pandemia do Covid-19. Se manter saudável tem sido uma prioridade para cada um de nós e a vacina contra a gripe previne para ocorrências de quadros respiratórios que também podem levar as pessoas ao internamento hospitalar e até mesmo ao óbito”, alerta o prefeito.

O apelo do prefeito Junior da Femac se justificar pelo fato da maioria dos grupos prioritários com direito de receber a vacina estar abaixo da meta de 90% recomendado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o balanço da vacinação divulgado hoje (10) pela Autarquia Municipal da Saúde, a maior cobertura, de 115,42%, se mantém entre os idosos. Foram vacinados 17.575 apucaranenses com 60 anos ou mais enquanto a meta é 15.227.

Os trabalhadores da saúde também ultrapassam o índice preconizado pelo Ministério da Saúde, com a imunização de 2.103 pessoas, sendo que a meta é de 1.983, o correspondente a 106%. Entre os doentes crônicos foram vacinados 7.056 pessoas, o equivalente a 62,73% da meta de 11.247. A vacinação entre as gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias) está em 54,05% e 44,5%, respectivamente.

As crianças de 6 meses a menores de 6 anos tem uma cobertura de 57,97%. O número de crianças imunizadas até o momento é 5.758 dentro da meta de 8.897. Os adultos com idade entre 55 anos e 59 anos, por sua vez, atingiram até o momento 50,83% (3.109 pessoas) da meta de imunizar 6.116.

O diretor presidente de AMS, Roberto Kaneta, informa que a vacina está à disposição da parcela da população de todos os grupos do alvo da campanha em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, com exceção de ponto facultativo municipal e feriado desta quinta e sexta-feira, de 8 horas às 16h30.

O público-alvo da campanha de vacinação é formado por: pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, professores, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência.