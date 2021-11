Da Redação

Apucarana segue com urbanização de pequenos trechos

Um trecho de 2.175 metros quadrados que permite acesso às “residências da rede ferroviária” do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, nas proximidades da capela mortuária do bairro, começou a receber obras nesta semana. Parte de um pacote de urbanização de pequenos trechos ainda não asfaltados, o trabalho contratado pela prefeitura é executado por uma empreiteira licitada. “Os maquinários já realizaram a abertura do leito da via e estão concluindo terraplanagem visando obras complementares como construção de meio-fio, drenagem com plantio de grama e pavimentação asfáltica”, pontua o prefeito Júnior da Femac. O investimento é na ordem de R$128.297,73.

Outra obra de urbanização em andamento é na Rua Saracura, localizada no Núcleo Habitacional Michel Soni II, popularmente conhecido como Recanto do Lago II, onde serão pavimentados 1.366 metros quadrados. Neste local o serviço prevê também drenagem das águas da chuva com implantação de tubulação, um dissipador e construção de meio-fio, com investimento na ordem de R$160.442,00. “A empreiteira já executou a terraplanagem e está construindo meio-fio. Ao todo estamos atendendo neste pacote 10 trechos de vias, em diversos bairros de Apucarana, totalizando 24.135 metros quadrados de pavimentação”, lembra o prefeito Júnior da Femac.

Investimento global no pacote de obras é na ordem de R$2,5 milhões e, além do Jardim Ponta Grossa e Recanto do Lago, que também teve outras duas ruas urbanizadas (Canário e Demito Stábile), a prefeitura está asfaltando pequeno trechos nos jardins Morada do Sol e Esperança, Bom Retiro, Villagio di Roma, Vila Regina e Estrada do Ibirité, junto ao parque industrial do Distrito de Pirapó, nas imediações do posto de combustível Catarina.