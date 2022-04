Da Redação

Apucarana segue com urbanização da Vila Rural Nova Ukrânia

A Prefeitura Municipal de Apucarana informa, nesta segunda-feira (25), que, depois de concluir a pavimentação da via principal, a Estrada Expedicionário João Rechocoski, as obras seguem com a urbanização das ruas internas da Vila Rural Nova Ukrânia.

A Rua Antônio Stoppa é a primeira, de um total de quatro, a receber a benfeitoria. Em vistoria à obra, o prefeito Júnior da Femac salientou que a empreiteira licitada já concluiu metade do segundo lote e, de acordo com o responsável pelo serviço, a empresa deve concluir o contrato dentro de 30 dias. “Para finalização da pavimentação na Rua Antônio Stoppa, a empresa aguarda a remoção de um poste. Este serviço é terceirizado, já foi contratado pela empreiteira e deve ser efetivado até o final da próxima semana, possibilitando a conclusão do asfalto e avanço para as demais vias internas da vila rural”, explicou o prefeito.

Júnior da Femac frisa que a urbanização da “Nova Ukrânia” é um compromisso de campanha. “Mais de 26 anos depois de inaugurada, temos a oportunidade de levar o asfalto que irá melhorar a qualidade de vida dos moradores”, enalteceu o prefeito, salientando que a comunidade, localizada na região do Contorno Sul, foi a primeira unidade do programa de vilas rurais do Estado do Paraná, tendo sido inaugurada em 1995 com a presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. “Importante dizer que esta benfeitoria atende reivindicação dos moradores, intermediada junto à administração municipal pelos vereadores Mauro Bertoli e Tiago Cordeiro de Lima, representantes da região. Dois parceiros, que trabalham para o bem da cidade e que também fazem parte desta conquista histórica”, enalteceu o prefeito de Apucarana.

A secretária Municipal de Obras, Ângela Stoian Penharbel, informa que esta segunda etapa de pavimentação, que corresponde à urbanização das ruas internas, totaliza 20.531,58 metros quadrados com drenagem em grama e construção de meio-fio, e investimento na ordem de R$1.226.919,66 com recursos municipais. “Já a primeira etapa, que foi a pavimentação de quase um quilômetro da Estrada Expedicionário João Rechocoski, o investimento foi na ordem de R$1.341.980,07, também em recursos do caixa municipal, envolvendo urbanização de uma área de 20.531,58 metros quadrados”, concluiu a secretária.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.