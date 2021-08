Da Redação

Apucarana segue com recape sobre paralelepípedo

Nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Apucarana concluiu o recapeamento asfáltico da Rua Arthur Hug Miller Thomas, no Jardim Aclimação. O serviço, executado por uma empresa terceirizada contratada por licitação, foi vistoriado pelo prefeito Júnior da Femac. “Este é um dos poucos trechos em Apucarana que ainda tinha pavimento em paralelepípedo. Com este trabalho, a via recebeu reperfilamento e uma espessa capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), garantindo trafegabilidade e conforto aos usuários”, relata o prefeito.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito, que é engenheiro civil, o novo pavimento também oferece acessibilidade aos transeuntes. “Nós temos uma população cada vez mais idosa e o paralelepípedo pode ocasionar acidentes, como quedas ou torções, quando essas pessoas atravessam a rua. É uma benfeitoria que também atende à cadeirantes e pessoas que conduzem carrinhos de bebês, por exemplo”, observa.

Até o ano de 2013 Apucarana possuía 27 quilômetros de ruas em paralelepípedos ou de pedras irregulares, em vias situadas na sede e em distritos. “Assumimos a prefeitura com o compromisso de levar a melhoria asfáltica para toda a cidade e assim tem sido feito. Hoje restam apenas cerca de cinco quilômetros destes tipos de pavimentos para serem recapeados com massa asfáltica, cuja execução já está no planejamento da Secretaria Municipal de Obras”, revelou o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

Além da rua do Jardim Aclimação, neste ano outros trechos em paralelepípedo também foram atendidos com reperfilamento asfáltico: ruas Adolfo Pedroso Silva e José Inácio Filho, situadas nas proximidades da Avenida Central do Paraná, e ruas Nossa Senhora do Bom Conselho, Altino Reis e Curitiba, além das cinco vias do Loteamento Eleotério Gloor, todas ruas localizadas no Distrito de Vila Reis.Pequenos trechos – O prefeito Júnior da Femac salienta que também está em andamento a execução de asfalto novo de dez trechos. “São 24.135 metros quadrados em diversas regiões da cidade em um investimento de R$2,5 milhões, com recursos próprios do Município”, assinala o prefeito.

A ordem de serviço, assinada em meados de julho, terá um lote executado pela Construtora Vitorino e outros nove pela Construtora Felicitá. Serão asfaltadas as ruas Idalina Pereira (Bom Retiro, 2.522 m²), Antônio Baena (Villagio di Roma, 2.893 m²), José Ramon Sanches (Flamingos, 334 m²), ruas Canário e Demito Stábile (Michel Soni “Recanto do Lago”, 2.055 m²), Rua Saracura (Michel Soni “Recanto do Lago”, 1.366 m²), Rua Herculano Amorim Galvão (Jardim Morada do Sol, 6.722 m²), Rua Ibireté (Parque Industrial, na saída para Maringá, 1.094 m²), Travessa Janos Dessewffy (Jardim Esperança, 1.917 m²), Rua Lauro Carlos de Assis (Vila Regina, 3.058 m²) e ruas de acesso às casas da rede ferroviária (Jardim Ponta Grossa, 2.175 m²).