Apucarana segue com leitos esgotados; na região há 7 vagas

O relatório de ocupação de leitos divulgado nesta quarta-feira (26), pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), revela que, nos 3 hospitais de referência para tratamento da Covid-19 na 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana, há uma vaga para enfermaria e 6 vagas para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), todos em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar).

O Honpar está com lotação de 97,5% na enfermaria, com 39 pacientes internados para 40 leitos. Na UTI, 54 pacientes estão internados nos 60 leitos disponíveis, lotação de 90%.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, os leitos continuam esgotados. A enfermaria está com lotação de 125%, com 50 pacientes internados para 40 leitos disponíveis. A UTI está em 100% de ocupação, com todos os 20 leitos disponíveis ocupados.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, a lotação é de 100%, com todos os 25 leitos de enfermaria disponíveis ocupados por pacientes.