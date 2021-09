Apucarana segue com a Semana do Trânsito

Da Redação

Com uma blitz educativa na rua Desembargador Clotário Portugal, próximo ao Edifício Mediterrâneo, a Superintendência Municipal de Trânsito e Segurança de Apucarana dá continuidade nesta terça-feira (21/09) à agenda da Semana Nacional de Trânsito.

Aberta no último sábado pelo prefeito Júnior da Femac, a campanha deste ano tem como mote: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” e visa conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito. “Preparamos uma agenda educativa com atividades em ambientes diversos de nossa sociedade, em pontos estratégicos da área central, e também palestra em colégios”, relata Vilson Laurentino da Silva, superintendente de Trânsito e Segurança do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan).

O prefeito Júnior da Femac destaca que Apucarana conta atualmente com mais de 90 mil veículos e, por ser cidade polo do Vale do Ivaí, recebe diariamente o fluxo de dezenas de outros municípios da região. “A segurança viária é uma questão muito séria, envolve vidas. Em Apucarana pensamos o trânsito todo o dia e a semana nacional torna-se um período valioso onde intensificamos o contato com as pessoas, lembrando e reforçando princípios básicos de educação no trânsito”, pontua o prefeito.

A sequência da programação prevê para esta quarta-feira (22/09) uma “Operação Faixa Segura” na rua Dr. Munhoz da Rocha e palestra no Colégio Estadual Tadashi Enomoto; na quinta-feira (23/09), Dia do Agente de Trânsito, haverá bênção das viaturas do Departamento Municipal de Trânsito; sexta-feira (24/09), blitz educativa na rua Padre Severino Cerutti, próximo ao quartel central do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana e, no sábado (25/09), encerramento das ações na Praça Rui Barbosa, próximo ao módulo da Polícia Militar, com conscientização do uso da faixa de pedestres junto aos transeuntes.

Alguns momentos da programação contam com parceria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) através da presença de um mascote em formato de semáforo, visando chamar ainda mais a atenção de adultos e crianças.