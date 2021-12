Da Redação

Apucarana segue aplicando dose de reforço no final de semana

A vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo de domingo a domingo em Apucarana para os públicos aptos para receber a 1ª dose, 2ª dose e dose de reforço. Hoje, amanhã e domingo, a prefeitura faz um chamamento especial para dois novos grupos que passaram a receber a terceira dose a partir desta sexta-feira (3).

São os profissionais da educação e pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 5 meses. A dose de reforço segue disponível para a população com idade a partir de 50 anos e para profissionais de saúde e forças de segurança, também seguindo a condição de um intervalo de 5 meses da data da 2ª dose.

“Fiquem atentos para data de recebimento na 2ª dose Pfizer, astraZenca e Coronavac, em especial as agendadas para hoje e o final de semana”, apela o prefeito Junior da Femac, acrescentando que a vacinação da 1ª dose contra a Covid-19 em Apucarana continua disponível para a população com 12 anos ou mais.

Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável, e ter em mãos o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto, além do comprovante de residência com data não superior a 90 dias.

O apucaranense que vai receber a 2ª dose terá que mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. Esses mesmos documentos devem ser apresentados para dose de reforço, bem como a carteirinha em que está registrada a aplicação da 1ª e 2ª doses.

A vacinação em Apucarana segue acontecendo no Complexo Esportivo Lagoão no horário de 8h30 até as 17 horas.