Apucarana sediará seminário sobre educação integral da Undime-PR

Apucarana vai sediar esta semana o segundo seminário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR) de 2023. Nas próximas quinta e sexta-feira (22 e 23/6), gestores e técnicos de secretarias de educação de mais de cinquenta municípios, de todas as regiões do estado, estarão reunidos na ACEA para debater o tema ‘Educação em Tempo Integral e componentes curriculares.’

Conforme o prefeito Junior da Femac, Apucarana foi eleita pela Undime-PR para sediar o evento devido à vasta experiência que possui na área da Educação Integral. “A maior parte das nossas crianças fica nove horas diárias nos CMEIs e Escolas, onde têm aulas de música, expressão corporal, artes marciais, inglês, espanhol e Libras (Língua Brasileira de Sinais). E os resultados são impressionantes! Graças aos investimentos feitos no currículo, Apucarana ficou em primeiro lugar no ranking dos municípios de médio e grande porte do Paraná que conquistaram as melhores notas na última edição do Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). No final do ano passado, um levantamento do portal QEdu também apontou que estamos na dianteira dos municípios paranaenses, com mais de cem mil habitantes, que oferecem a melhor formação, em português e matemática, aos seus estudantes,” disse.

Na tarde da quinta-feira (22/6), a secretária Marli Fernandes irá apresentar os projetos e compartilhar informações sobre a Educação Integral em Apucarana aos participantes do seminário. “Para que a implantação da Educação Integral seja bem sucedida, não basta aumentarmos o tempo que as crianças e adolescentes ficam diariamente nas escolas. É preciso também investir na contratação de professores e funcionários, na adequação dos prédios, no enriquecimento da merenda, na estruturação do currículo, na formação dos docentes, entre outros aspectos. É um projeto que exige o comprometimento de todos da rede de ensino,” afirmou.

A programação do seminário da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná ainda prevê palestras com o professor de Filosofia e Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), César Aparecido Nunes; a diretora de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica do Ministério da Educação, Isabel Cristina Silva Chagas; a chefe do Departamento de Governança de Dados da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, Fernanda Paula Evangelista; do professor associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e membro do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, Erivelton Fontana de Laat; da coordenadora de Arte na Secretaria Municipal de Educação de Toledo-PR, Daline Bortoloto Ferrari; e da professora e consultora em educação, Mariza Abreu.

Os participantes do seminário ainda terão a oportunidade de visitar unidades escolares da rede municipal de educação de Apucarana.

