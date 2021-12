Apucarana sediará Jogos Oficiais do Estado em 2022 e 2023

Da Redação

Durante a realização do VII Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná, que está acontecendo desde quinta-feira (2), em Foz do Iguaçu, foi definido nesta sexta-feira que Apucarana sediará quatro Jogos Oficiais do Estado nas temporadas 2022 e 2023. A informação foi dada pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, que está participando do evento na cidade das três fronteiras.

O prefeito Junior da Femac comemorou a vinda dessas competições para a cidade. “Nos últimos anos Apucarana investiu na revitalização de suas praças esportivas, sobretudo, no Complexo Esportivo Lagoão. Também construímos mais dois ginásios de esportes: O Áureo Caixote, na região leste da cidade; e o Estação Cidadania, junto ao Parque Japira. O esporte está no DNA de Apucarana, que apoia as crianças nas escolinhas de base e tem prazer em sediar grandes competições, que atraem milhares de visitantes e isso é bom para o nosso comércio e setor de serviços”, diz o prefeito Junior da Femac.

De acordo com o professor Grillo, foi homologado nesta sexta-feira que Apucarana em 2022 será sede da fase final dos 61º Jogos Universitários do Paraná (JUP´s) e da fase final A dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). “Em 2023 também está definido que vamos ser a sede da fase final da categoria B dos 68º Jogos Escolares do Paraná e da fase final dos 62º Jogos Universitários do Paraná. Os Jogos Escolares em Apucarana, contarão com alunos de 12 a 14 anos de idade. É uma felicidade muito grande de poder levar essas competições para Apucarana, que nos últimos anos têm sido a capital do esporte no Estado. Graças ao pedido e ao empenho do prefeito Junior da Femac vamos conseguir nos dois próximos anos reunir a nata do esporte paranaense em nosso município nessa parceria de sucesso com o Governo do Estado”, destaca Grillo.

Convidada pelo escritório regional 4 da Paraná Esporte, a vereadora Jossuela Pirelli, ex-secretária municipal de Esportes de Apucarana, também está em Foz do Iguaçu e disse que o município mostra sua força no esporte. “A nossa cidade está de parabéns mais uma vez em poder contar novamente com os melhores atletas dos Jogos Abertos, dos Jogos Universitários e dos Jogos Escolares. Já virou tradição de Apucarana na realização dessas importantes competições que movimentarão o nosso município em 2022 e 2023”, frisa a vereadora Jossuela.

CAPITAL DO ESPORTE

Desde 2013, Apucarana vem sediando as principais competições no Paraná. São elas: em 2013, fase macrorregional dos JEP s e fase regional dos JAP´s; em 2014, fase final dos JOJUP´s; em 2015, fase final B e fase final A dos JEP´s; em 2016, fase final B dos JEP´s, fase final B dos JAP´s, final do Bom de Bola e fase final B dos JOJUP´s; em 2017, fase final A dos JEP´s e fase final A dos JAP´s; em 2018, fase final B dos JEP s; em 2019, fase final B dos JEP´s; e em 2021, fase final dos JUP s e fase final dos JOJUP´s e dos JAP´s.