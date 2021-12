Da Redação

Apucarana sediará abertura da Copa Paraná de Motocross/2022

Em reunião mantida nesta semana com o presidente da Copa Paraná de Motocross, Fábio de Lucena Brito, o prefeito Junior da Femac formalizou todos os detalhes para que Apucarana sedie a abertura da competição estadual, nos dias 12 e 13 de fevereiro.

A prova será realizada na pista já existente no contorno sul – utilizada no kartcross -, que será adaptada para a disputa do MotoCross, com mesas de saltos e demais obstáculos. “Apucarana tem muita tradição no MotoCross. Daqui já saíram campeões brasileiros como Eduardo Sssaki – o japonês voador -, e Marco Usso. Por isso, para nós será prazer sediar a abertura da Copa Paraná de Motocross”, assinala o prefeito.

Fábio Lucena, ao lado de Simone Garcia (secretária da Copa Paraná de MotoCross), informa que a competição tem 17 categorias, incluindo mini-motos, intermediárias e a pró dos pilotos mais graduados. “Devem participar da competição cerca de 160 pilotos, entre eles pilotos já conhecidos de Apucarana, como Roni Peterson Gouveia, Tiago Garcia e Aristeu Kiste Junior (Bil)”, revela Fábio Lucena.

Outro destaque da Copa PR de Motocross será a apucaranense Isabela Ferreira Garcia, de apenas 9 anos, e que compete em meio aos meninos, obtendo ótimos resultados.

O prefeito Junior da Femac explica que, na semana do aniversário de 78 anos de Apucarana, já estavam programadas mais duas competições de Kartcross e Velocross. “Decidimos agendar o Motocross para o feriadão da padroeira de Apucarana.