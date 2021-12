Da Redação

Apucarana sedia workshop do Programa PlanificaSUS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná realiza nesta quinta-feira (16), em Apucarana, o workshop que formaliza a adesão dos municípios da 16ª Regional de Saúde no Programa PlanificaSUS Paraná. O evento, com a presença do secretário de estado da saúde Beto Preto e do prefeito anfitrião Junior da Femac, reunirá cerca de 250 pessoas no Cine Teatro Fênix.

PlanificaSUS é um projeto de capacitação permanente das equipes de saúde do estado (regionais de saúde) e municípios para que organizem de forma integrada o acesso dos usuários do SUS aos serviços a Atenção Especializada e a Atenção Primária.

Para formalização da adesão ao programa, o evento contará com a presença de prefeitos e secretários municipais da 16ª RS, e ao mesmo tempo reunirá profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, agentes de saúde e técnicos de informática, que começarão a receber a capacitação dentro da proposta PlanificaSUS.

O evento é coordenado pela Sesa e o Woorkshop é ministrado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, de São Paulo. O objetivo é realizar os workshops de adesão ao programa e formalizar a participação dos municípios ao PlanificaSUS, nas 22 Regionais de Saúde do Paraná.

O PlanificaSUS foi criado em 2019 como proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Ministério da Saúde e Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein.