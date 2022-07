Apucarana sedia torneio de rugby neste sábado; assista

Da Redação

A 2ª etapa da Copa Paraná de Rugby Sevens será realizada neste sábado (23) no campo do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. A expectativa é que mais de 10 equipes de cidades do Paraná participem do torneio. Os jogos vão ocorrer nos períodos da manhã e tarde. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com Renan Conceição, um dos atletas e auxiliar técnico do Apucarana Rugby Club, o Lagoão deve receber times de Guarapuava, Umuarama, Toledo, Cascavel, Maringá, Londrina, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, além de duas equipes apucaranenses.

Renan, que pratica a modalidade desde 2010 em Apucarana, explica como será o campeonato e convida o público para acompanhar os jogos. “São sete jogadores para cada lado, o jogo é de 14 minutos, é super rápido e dinâmico. São vários jogos no mesmo dia, costuma começar às 8h e vai até as 16h, com uns cinco minutos de pausa entre as partidas. Nosso time costuma jogar umas 3 ou 4 vezes, então está todo mundo convidado para assistir, é só chegar a qualquer momento do dia que vai estar rolando o campeonato”, disse.

O atleta conta que a equipe de Apucarana vem treinando forte para chegar bem na competição. “Nós treinamos todos os sábados no Lagoão e um mês atrás começou a primeira etapa desse campeonato. Fomos bem, tivemos jogos duros depois de dois anos parado por conta da pandemia, então sentimos um pouco a falta de ritmo, mas desde então a gente vem nos treinos focando na intensidade para conseguir aguentar os 14 minutos. Parece pouco tempo, mas é um jogo muito corrido, num campo grande, é um jogo que não para, tem que correr, defender e atacar”, disse Renan.

Para esse sábado, ele acredita que os apucaranenses terão um bom desempenho contra os adversários. “As nossas expectativas são boas, temos treinado forte para conseguir manter o ritmo de jogo, tempo conseguimos bons resultados em outros torneios, então nossa expectativa é muito positiva, não sei se campeões, mas bons resultados virão com certeza”, comentou. Veja matéria em vídeo: null - Vídeo por: Reprodução

Por, Vitor Flores







