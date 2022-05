Apucarana sedia seminário macrorregional sobre o “CadÚnico”

Da Redação

O Seminário Macrorregional da Gestão Intersetorial do Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, que iniciou nesta quarta-feira (11/05) em Apucarana, reúne técnicos de mais de 70 municípios. A capacitação abrange profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social das regionais de Apucarana, Londrina, Jacarezinho e Cornélio Procópio.

O evento, que acontece no anfiteatro Gralha Azul, da Unespar, contou com a presença do prefeito Junior da Femac e, representando o Legislativo, do vereador Franciley Preto de Godói (Poim). Também estiveram presentes representantes dos núcleos regionais da Sejuf, núcleos regionais de educação e núcleos de saúde, além de representantes dos trabalhadores, prestadores de serviço e usuários.

Junior da Femac destacou a importância da capacitação, lembrando que o “CadÚnico” é a porta de entrada para o atendimento do público em situação de vulnerabilidade social. “Questões como habitação, transferência de renda e alimentação são encaminhadas pelo Cadastro Ùnico, que é a grande porta aberta para o atendimento de quem mais precisa”, frisa Junior da Femac.

O prefeito lembrou os constantes aumentos no custo dos alimentos, o que vem dificultando o acesso à população de baixa renda. “Vamos nos colocar no lugar de uma mãe assalariada com três filhos que hoje vai ao supermercado para comprar um lite de leite ao preço que pode variar entre R$ 4 e R$ 5 ou um litro de óleo que custa entre R$ 11 e R$ 15. Este é um momento importante para fazer uma imersão nestas questões”, pontua Junior da Femac, acrescentando que a Prefeitura de Apucarana já entregou somente no início deste ano cerca de 6 mil cestas básicas.

Junior da Femac também destacou a importância da intersetorialidade. “Esse não é um problema apenas de um setor, da Assistência Social, por isso o seminário congrega também profissionais da saúde e educação. Nós precisamos nos acostumar com esta nova realidade no serviço público, com os setores trabalhando juntos para gerar uma solução duradoura e que mude a vida das pessoas”, reforça.

O evento é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com a Prefeitura de Apucarana e as secretarias estaduais de saúde e educação. De acordo com Márcia Sousa, chefe do escritório da Sejuf de Apucarana, o seminário discute temas como mudanças no programa federal de transferência de renda (do Bolsa Família para o Programa Auxílio Brasil), alterações de público inseridos nas condicionalidades, sistemas de monitoramento e registro, e alterações nas normativas e sistemas do Cadastro Único para programas sociais, entre outros. O seminário terá prosseguimento nesta quinta-feira (12/05) com novas turmas de participantes.

