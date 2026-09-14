Apucarana sedia reunião do “Território Vale do Ivaí” nesta terça-feira (15)

Apucarana sediará nesta terça-feira (15) uma nova reunião do Território Vale do Ivaí para apresentar suas principais políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável a gestores e técnicos de 26 municípios da região. O encontro será realizado das 9h às 13h, na sede da Associação dos Militares Estaduais do Vale do Ivaí (Amevi), reunindo secretários municipais, lideranças comunitárias e representantes de órgãos estaduais com o objetivo de promover a cooperação e a troca de experiências entre as cidades.

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Durante a programação, a Secretaria Municipal de Agricultura detalhará projetos voltados ao fortalecimento do campo, ao aumento da produtividade e à geração de renda para as famílias rurais. Entre as iniciativas que serão apresentadas estão os programas Terra Fértil, Feira Verde e Parceiro do Campo, além das ações de fomento à piscicultura e da distribuição de mudas de café para incentivar a diversificação e a permanência dos agricultores em suas propriedades.

A integração entre o setor produtivo e a área social também será pauta do evento com a participação da Autarquia Municipal de Educação. Na oportunidade, a nutricionista Jaqueline de Oliveira Erick apresentará a palestra "Do campo à escola: uma parceria que alimenta e transforma", destacando como a compra de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar garante refeições nutritivas aos alunos e fortalece a economia dos pequenos produtores locais.

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Criado em 2009, o Território Vale do Ivaí atua como um fórum permanente de articulação regional que reúne prefeituras, entidades governamentais e a sociedade civil organizada. Ao acolher o evento, o município de Apucarana reforça seu papel de liderança regional na construção de soluções compartilhadas para o agronegócio familiar e o desenvolvimento integrado dos municípios do Vale do Ivaí.