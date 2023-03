Apucarana sedia primeira feira FAEX de avicultura do Paraná

Da Redação

Com o segmento da avicultura em franco crescimento no município, Apucarana foi escolhida para sediar a 1ª Feira de Negócios AgroExperts (FAEX). O evento, que ocorreu nas dependências da Sociedade Rural nesta quinta-feira (02), é o primeiro realizado no Paraná e reuniu produtores de frango de Apucarana e região, frigoríficos integradores e técnicos do setor, além de empresas expositoras de equipamentos e de soluções tecnológicas.

O prefeito Junior da Femac foi representado na abertura do evento pelo secretário de Agricultura, Gerson Canuto, e pelo secretário de Meio Ambiente, Gentil Pereira. A feira é organizada pela empresa Agroexperts e contou com o apoio da Sociedade Rural, Sistema Faep e Prefeitura de Apucarana.

De acordo com Márcia Vaisman, vice-presidente da Agroexperts, a empresa atua há 5 anos organizando eventos na área do agronegócio. “Já realizamos eventos nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso Sul. Esse é o primeiro evento no Paraná e escolhemos Apucarana pela força da avicultura e por estar situada numa região que congrega produtores de municípios próximos e os frigoríficos que atuam no sistema de integração”, frisa a vice-presidente da Agroexperts.

De acordo com Ariel Antônio Mendes, presidente da Agroxperts, foram mapeados no Brasil polos que apresentam demanda crescente por tecnologias na produção de frango de corte. Mendes reiterou na abertura do evento que o Brasil é atualmente o 2º maior produtor e o maior exportador de frango de corte do mundo.

Além da área destinada à exposição das empresas, o evento contou ainda com um ciclo de palestras com os principais nomes da avicultura do País, abrangendo temas como mercado internacional de carnes, manejo de frangos de corte, biosseguridade, avicultura 4.0 e energia fotovoltaica.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

