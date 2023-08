Apucarana sedia o 1º Circuito Trinity na Sociedade Rural

A Associação Paranaense Amigos do Cavalo, com apoio da Prefeitura de Apucarana, promove de sexta-feira (4) a domingo (6) o 1º Circuito Trinity, na Sociedade Rural de Apucarana. O evento é aberto ao público, com acesso gratuito para os três dias de competições, com praça de alimentação e touro mecânico.

A presidente da Associação Amigos do Cavalo, Aline Maria Ceranto Lucarelis, informa que a programação será aberta nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, com a modalidade Team Roping (pista externa).

No sábado (5), a partir das 8 horas, prova de Team Roping (pista externa); no mesmo horário início da modalidade Rancjh Sorting (pista interna). E no domingo (6), às 8 horas, prova de 6 balizas (pista interna), e 3 tambores (pista externa).

O evento terá participação de cerca de duzentos competidores – na faixa etária de 5 a 60 anos – de várias regiões do Paraná e também do interior de São Paulo. O 1º Circuito Trinity, na Sociedade Rural de Apucarana, irá distribuir mais de R$100 mil em premiação, além de troféus e fivelas para os ganhadores das três modalidades.

