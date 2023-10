Apucarana sedia natação na fase estadual dos Jogos da Juventude

Nos dias 20 e 21 de outubro, a partir das 9h10, a piscina aquecida do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana, vai sediar a modalidade de natação na fase estadual dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Secretaria da Educação, em parceria com a Federação de Desportos Aquáticos do Paraná e da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade

“Nesse ano já sediamos a natação nos Jogos Universitários e nos Jogos Escolares do Paraná com muito sucesso e, agora realizaremos a modalidade por dois dias na fase mais importante dos Jojups, com a participação de atletas de 11 cidades do Estado. A competição terá 38 provas, acontecendo em três etapas nas categorias masculina e feminina. O evento esportivo conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

-LEIA MAIS: Apucarana Futsal visita o Medianeira por vaga na semifinal

continua após publicidade

Estão inscritos na modalidade competidores de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta Grossa, São Mateus do Sul, Campo Mourão, Pato Branco, Toledo, Santa Fé e Guarapuava.

A competição faz parte do calendário dos 11 jogos oficiais do Estado, que até o fim do ano conta apenas com as finais dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), em duas partes a serem disputadas em Pato Branco, além da final dos Jogos Paradesportivos do Paraná, em Foz do Iguaçu. Ambas as competições ocorrerão no mês de novembro.

Siga o TNOnline no Google News