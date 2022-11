Apucarana sedia maior palco de games da história; veja programação

Da Redação

'Você Conectado ao Futuro' acontece no dia 16 de novembro, a partir das 9h30, na Acea

Apucarana Conecta sedia o maior palco de games da história no dia 16 de novembro durante o 'Você Conectado ao Futuro', que acontece na Associação Comercial e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento gratuito irá contar com várias atrações comandadas pelo apresentador do Torneio de Jogos e Record TV, Derik Dionizio.

As atividades começam às 9h30, com quiz do universo gamer, às 11h30 segue com game show com o game Naruto: Ultimate Ninja Storm 4, das 12 às 12h30, tem intervalo. A programação segue às 13h30, com quiz do Universo Geek, às 14 horas, com game show com o game Injustice 2, às 15 horas, tem quiz do Universo Séries, às 15h30, tem game show com o game Street Fighter 6 e termina às 16 horas, com game show com o game Fifa 23.

“Estamos trazendo uma empresa de São Paulo, especializada na organização desta atividade. Será uma parte lúdica entre os presentes, que tem por objetivo despertar ainda mais o interesse dos jovens para programação, desenvolvimento de softwares e hardwares”, ressalta o presidente do Conecta, Wanderlei Faganello.

Faganello também reforça a importância de mostrar o mundo corporativo dos games para jovens e empresários da cidade. "O game é um mercado em crescimento no mundo todo e precisamos mostrar isso para as pessoas de Apucarana. Vamos receber também uma psicóloga para falar sobre o assunto, além de abordar assuntos como a criação de games e aplicativos. Tudo isso de forma gratuita. É imperdível", ressalta.

Além de todas as atividades, tem bate papo com youtubers e discussão sobre as profissões do futuro nos jogos. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link. O 'Você Conectado ao Futuro' é uma realização da Prefeitura de Apucarana, da Acia, do Conecta e do Sebrae.

Veja outras atrações do evento:

