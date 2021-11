Da Redação

Apucarana sedia JOJUP´s e JAP´s nesta sexta-feira e sábado

Apucarana sediará nos dias 26 e 27 de novembro e nos dias 4 e 5 de dezembro as fases estaduais dos 33º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP´s) e dos 63º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s). A cidade anfitriã terá a presença de 66 atletas somando as duas competições.

Os JOJUP´s ocorrerão nos dias 26 e 4, enquanto os JAP´s serão nos dias 27 e 5, com as disputas nas modalidades de badminton (masculino e feminino), ciclismo (m e f), tênis (m e f), tênis de mesa (m e f), xadrez (m e f), futebol sete (m), natação (m e f) e rugby (m e f).

Neste final de semana acontecerão as modalidades de badminton (Colégio São José), ciclismo (Lago Jaboti e Chácara da L2), tênis (Country Club), tênis de mesa (Complexo Esportivo Áureo Caixote) e xadrez (Ginásio do Clube 28 de Janeiro). Nos dias 4 e 5 as disputas serão de natação e rugby (Complexo Esportivo Lagoão) e futebol sete (campos da Amevi).

O prefeito Junior da Femac disse que Apucarana mais uma vez traz as principais competições do Estado. “Está tudo preparado para mais uma festa esportiva em nosso município, reunindo os melhores atletas do Paraná, com Apucarana também tendo os seus representantes e que com certeza lutarão por bons resultados. Serão dois finais de semana intensos e de muito esporte em nossa cidade”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que Apucarana nos JOJUP´s competirá nas modalidades de xadrez (m e f), tênis de mesa (m) e tênis (m). “Nos JAP´s vamos competir no badminton, ciclismo, tênis, tênis de mesa, xadrez, rugby e no futebol sete. Estamos confiantes de que os nossos atletas farão um bom papel nas duas competições, conseguindo medalhas e troféus. As disputas são difíceis, pois os melhores do Estado estarão aqui, mas acredito no potencial dos nossos competidores”, frisa o professor Grillo.

Nesse ano, Apucarana já sediou os Jogos Universitários do Paraná, a etapa inicial dos JOJUP´s e dos JAP´s no futsal e a fase estadual dos JOJUP´s e dos JAP´s na modalidade de ginástica rítmica (GR).

Os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Apucarana.

Modalidades com a presença de atletas de Apucarana

33º JOJUP´s (dia 26 de novembro)

Xadrez masculino e feminino (Ginásio do Clube 28): 2 atletas (M) e 4 atletas (F)

Tênis de mesa masculino (Áureo Caixote): 2 atletas

Tênis masculino (Country Club): 3 atletas

TOTAL DE ATLETAS: 11

63º JAP S (dia 27 de novembro)

Xadrez masculino (Ginásio do Clube 28): 2 atletas

Tênis de mesa masculino (Áureo Caixote): 2 atletas

Tênis masculino e feminino (Country Club): 4 atletas (M) e 2 atletas (F)

Ciclismo masculino e feminino (Jaboti e Chácara da L2): 9 atletas (M) e 4 atletas (F)

Badminton masculino e feminino (Colégio São José): 4 atletas (M) e 2 atletas (F)

TOTAL DE ATLETAS: 29

63º JAP´s (dia 5 de dezembro)

Rugby masculino (Complexo Esportivo Lagoão): 12 atletas

Futebol sete masculino (campo da Amevi): 14 atletas

TOTAL DE ATLETAS: 26 atletas

TOTAL DE ATLETAS DE APUCARANA NOS JOJUP´s E NOS JAP´s: 66

LOCAIS DE COMPETIÇÕES (JOJUP´s e JAP´s) nos quatro dias

26 e 27 de novembro

Badminton: Colégio São José, a partir das 8 horas (dia todo)

Ciclismo: 9 horas (prova de estrada no Jaboti); e às 14 horas (prova de XCO na Chácara da L2)

Tênis: Country Club, a partir das 8h30 (dia todo)

Tênis de mesa: Áureo Caixote, a partir das 8h30 (dia todo)

Xadrez: Ginásio do Clube 28, a partir das 9h30 (dia todo)

4 e 5 de dezembro

Natação: Complexo Esportivo Lagoão (JOJUP s e JAP s), a partir das 9h30 (sábado e domingo)

Futebol sete: Associação da Amevi (JAP´s), a partir das 8h30 (domingo)

Rugby: Complexo Esportivo Lagoão (JOJUP S e JAP´s) no sábado e no domingo em horário a ser definido