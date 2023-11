Apucarana sedia etapa regional da Conferência Nacional de Educação

Apucarana sediou, na última terça-feira (14), a etapa regional da Conferência Nacional de Educação (CONAE). Representantes de 16 municípios, entre professores, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e membros da sociedade civil organizada, estiveram reunidos no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), discutindo ideias, soluções e inovações para o futuro da educação brasileira.

Nesta edição, a CONAE traz como tema o "Plano Nacional de Educação 2024-2034: Política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável". A secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes, participou da abertura da programação realizada de forma virtual, na noite de segunda-feira (13), e destacou a importância do evento.

"A Conae oportuniza refletirmos sobre a história da educação, o que já vivenciamos, o que temos hoje e o que queremos para o futuro. É o momento de termos voz e de expressar a voz daqueles que representamos. Como dizia Nelson Mandela, 'a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo' e a Conae é o momento propositivo de boas ideias que, transformadas em ações, podem cumprir o objetivo de uma educação pública com qualidade e equidade, garantindo o direito de aprendizagem a todas as pessoas, independentemente de sua condição. A fase regional é uma prévia da etapa estadual, que será em dezembro, em Curitiba, e da etapa nacional, prevista para janeiro, em Brasília. As propostas e sugestões debatidas na conferência servirão de base para a construção do novo Plano Nacional de Educação, para o período de 2024 a 2034,” explicou Fernandes.

“Apucarana possui atualmente a melhor educação do Paraná e uma das melhores do país, conforme apontou um estudo, publicado no início deste mês, pelo Instituto Áquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A nossa equipe certamente tem muito a contribuir para a elaboração do próximo Plano Nacional de Educação. Muito obrigado à secretária Marli Fernandes, à equipe da Autarquia de Educação e aos diretores, coordenadores e professores das nossas escolas que se prontificaram a participar desta importante conferência. Ofertar uma formação equitativa e de qualidade a todas as crianças e jovens é fundamental para construirmos o futuro que almejamos,” disse o prefeito Junior da Femac.

Além de Apucarana, representantes de outros quinze municípios da área de abrangência do Núcleo Regional de Educação participaram da conferência na Unespar: Arapongas, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia.



