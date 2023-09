Apucarana sedia Encontro Estadual de Olericultura Sustentável

Encontro está sendo sediado no auditório do Crea

Técnicos e produtores ligados a cooperativas da agricultura familiar, de todo o Paraná, estão reunidos nesta quarta-feira (13) em Apucarana, para tratar sobre a olericultura sustentável. O Encontro Estadual de Olericultura Sustentável está sendo sediado no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-PR).

O foco do evento, que continua nesta quinta-feira (14), é a troca de experiências visando o crescimento do nível de conhecimento de produtores e técnicos. Apucarana foi escolhida para sediar o encontro por concentrar um polo de treze municípios, com destaque na produção de hortaliças.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, participou e discursou na abertura do Encontro Estadual de Olericultura Sustentável. Na condição de apoiador do evento, ele saudou todos os agricultores e dirigentes de órgãos técnicos do Governo do Estado.

“Nossa região foi formada a partir da agricultura familiar. Muitas famílias de outros estados vieram para cá, junto com imigrantes de várias etnias. Tinha que dar certo e isso aconteceu. Estamos felizes pela escolha de Apucarana para receber esse importante evento”, assinalou Junior da Femac. Ele fez questão ainda de prestar uma homenagem às mulheres presentes que, cada vez mais, estão ocupando espaços também na agricultura.

Junior da Femac também falou sobre o Programa Feira Verde, criado em Apucarana. “Compramos 70% da produção da agricultura familiar do município, e contribuímos com uma alimentação mais rica para famílias de diversos bairros atendidos pelo programa, a partir da troca de recicláveis por cestas de hortifrutis”, citou o prefeito.

O encontro teve as presenças do gerente regional do Crea, Jeferson Ubiali; presidente do Sindicato Rural patronal de Apucarana, Geraldo Maronezi; chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Antônio Biral Filho; coordenador estadual do programa de olericultura, João Ribeiro Reis Junior; diretor do Instituto de Desenvolvimento rural do Paraná, Renato Viana Gonçalves; e do gerente regional do IDR-PR em Apucarana, Paulo Sipoli Pereira.

Uma das principais palestras do dia foi ministrada pela professora Doutora Rumy Gotto, da área de olericultura, ligada à Unesp (SP). Ela abordou as características fisiológicas da cultura do tomate em ambiente protegido por estufa.

Conforme destacou Renato Viana Gonçalves, do IDR-PR, a olericultura, ou produção de hortaliças, desempenha um papel vital na economia agrícola do Paraná, contribuindo significativamente para o abastecimento alimentar da população e a geração de empregos. “Os produtores de hortaliças, com sua dedicação e expertise, asseguram a qualidade dos alimentos produzidos e o acesso a uma dieta mais saudável e equilibrada para todos os paranaenses”, destacou Gonçalves. O evento prossegue hoje com a parte prática, no Assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas.

