Apucarana sedia com sucesso mais uma edição dos Jojup's

Da Redação

Foram cinco modalidades em disputa, realizadas em seis praças esportivas, envolvendo cerca de 900 pessoas, entre atletas, árbitros e dirigentes de delegações. O prefeito Junior da Femac mantém a tradição de apoio ao esporte amador e também de trazer as principais competições estaduais para Apucarana. Essa rotina foi resgatada a partir de 2013 com o ex-prefeito Beto Preto e segue firme com Junior da Femac nos últimos três anos.

Conforme argumenta o prefeito, a realização destas competições gera emprego e renda, com a presença de centenas de pessoas na cidade, utilizando a rede hoteleira, restaurantes, lanchonetes e o comércio em geral. “Já mantivemos diálogo com os dirigentes da Paraná Esporte, visando trazer novamente para Apucarana, as finais dos Jogos da Juventude e Jogos Abertos do Paraná, nos próximos anos”, anunciou Junior da Femac, assinalando que com a superação da pandemia as competições poderão ser realizadas na sua plenitude.

Com a equipe da Esporte Paraná e sua expertise na promoção de grandes eventos, o diretor geral dos JOJUPS, Emerson Venturini (Milico), disse que Apucarana, mais uma vez, sediou com sucesso os Jojups, mantendo uma bela estrutura de praças esportivas e muita organização. A “cidade alta”sediou as provas de ciclismo, xadrez, tênis de mesa, tênis de campo e badminton.