Apucarana sedia abertura da maior maratona de ideias do PR; assista

Nesta segunda-feira (16), Apucarana deu a largada no Ideathon Paraná 2023, a maior maratona de inovação do estado. Cerca de 200 estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio se reuniram na Associação Cultural e Esportiva (Acea) para desenvolver e apresentar ideias originais com o tema Cidades Inteligentes, visando o desenvolvimento de soluções para tornar as cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis. Assista o vídeo:

"Essa é uma iniciativa da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital e do governador Ratinho Junior que traz para 15 cidades do Paraná a possibilidade de reunir jovens e adolescentes para tratar das situações das cidades. Tenho certeza que daqui sairão ideias maravilhosas", afirmou o prefeito Junior da Fermac.

Junior salientou a honra de sediar a abertura da maratona, uma vez que o município figura no ranking das 10 cidades mais inteligentes do Paraná e incentiva a inovação por meio Conecta Apucarana que estimula startups e cria um ambiente adequado para o avanço da cidade. "Para nós é uma honra muito grande ser a primeira a fazer, Apucarana que tem o conecta, que trabalha inovação na área digital, agroindústria, vários setores que encara o desafio de fazer com que a inovação esteja presente", afirmou.

"Esse evento é fundamental porque estamos completando 5 anos do Conecta Apucarana, estamos preparados. Realmente se o Conecta não tivesse preparado a cidade, talvez não estaríamos nesse evento hoje. Conexão Apucarana faz com que a gente tenha essa pujança em nossa cidade", acrescentou o presidente do Conecta, Wanderlei Faganello.



O diretor de relações institucionais da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Marcus Von Borstel explica que os alunos foram divididos em equipes que terão que elaborar ideias de acordo com os desafios apresentados na maratona. "O principal objetivo é despertar a competitividade, empreendedorismo, inovação. Nós trouxemos seis desafios para que as equipes possam despertar e usar sua imaginação, vivência enquanto jovens para melhorar Apucarana e as demais cidades do Paraná", salientou.

De acordo com Von Borstel, são duas categorias diferentes: a primeira é para alunos do 6º, 7º e 8º ano Ensino Fundamental II. Já a segunda categoria é para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio. Cada grupo deverá ter de 3 a 5 participantes. No total, serão 3 mil alunos participando, com a escolha de vencedores em cada município. Ao final da maratona serão escolhidos os grupos campeões estaduais, sendo um de cada categoria. "O objetivo é justamente que essas ideias possam de fato se tornar negócios. Que essas ideias possam ser aproveitadas dentro da secretaria municipal ou até estadual", destacou.

O Ideathon prossegue em Apucarana nos dias 17 e 18 de outubro. Os vencedores estaduais serão divulgados ao término da participação de todas as cidades o que deve ocorrer em novembro.

Serviço:

16 de outubro (13h às 18h): abertura, credenciamento, orientações da dinâmica e montagem das equipes

17 de outubro (13h às 18h): maratona de Ideathon nos locais determinados de cada município

18 de outubro (Início às 13h): apresentação dos projetos e divulgação dos vencedores

Local: Acea (Associação Cultura e Esportiva Apucarana) – Avenida Jaboti, 101 – Bairro Jardim Menegazzo

Assista o vídeo abaixo:

tnonline

