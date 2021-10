Apucarana sedia a Copa Paraná de Velocross

Da Redação

Em evento realizado nesta terça-feira (12-10) na pista do Contorno Sul, Apucarana sediou a 1ª edição da Copa Paraná de Velocross (velocidade na terra), com a presença de mais de 150 pilotos de todo o Estado e também de São Paulo. Os pilotos competiram em 16 categorias, com a primeira bateria iniciando às 11 horas.

A Copa Paraná foi uma realização da Associação Apucaranense de Kartcross (Apukart), a supervisão da Federação Paranaense de Motociclismo (FPrM) e o total apoio da Prefeitura de Apucarana.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, elogiou a disputa na pista localizada no Contorno Sul. “Foi um belo evento realizado nesse feriado que trouxe os principais pilotos do Paraná, com apucaranenses também se destacando em suas categorias”, disse Grillo.

O diretor da Apukart, Rafael Bertasso, que esteve na organização do evento, disse que a competição foi um sucesso. “A prova superou todas as expectativas, pois reuniu os melhores pilotos do Paraná e alguns de São Paulo. Foi uma tarde com disputas acirradas e grandes pegas entre os pilotos. Agradeço a todos que ajudaram e colaboraram para a realização da prova em especial ao prefeito Junior da Femac e ao Secretário de Esportes, o professor Grillo. A Prefeitura é uma grande parceira da Apukart e sempre está de portas abertas para a realização dos nossos eventos”, disse Bertasso.

De acordo com Bertasso, outras provas virão para Apucarana. “Ainda nesse ano podemos trazer uma etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross e na próxima temporada queremos sediar uma etapa do Paranaense de Motocross e realizar mais provas no velocross”, destaca Bertasso.Os vencedores de cada categoria foram os seguintes pilotos: Nacional até 250cc – Fábio de Lucena (Santo Antônio da Platina); Iniciante Nacional – João Augusto Gallo (Cornélio Procópio); Força Livre Macional – Osvaldo Gallo (Cornélio Procópio); Vx3 Nacional – Osvaldo Gallo (Cornélio Procópio); Vx2 – Matheus Galvez –(Ivaiporã); Iniciante Especial – Leonardo Zacarias (Manoel Ribas); Vx1 – Ismael Rojas (Assis-SP); Vx júnior – Kevin Andrade (Mandaguari); Vx45 – Luiz Fernando Medeiros (Maringá); Vx4 – Luiz Fernando Medeiros (Maringá); 65cc – Matheus Bortolin (Arapongas); Vx pro – Ismael Rojas (Assis-SP); Mini-motos – Kaian Brito (Santo Antônio da Platina); Vx3 Especial – Willielson Galvão (Faxinal); Vx feminino – Carolina Dionísio (Mandaguari); Intermediária – Mauro Junior (Apucarana).

Apucarana também teve os seus representantes na Copa Paraná. Os resultados deles foram: Mauro Junior – 1º) Intermediária, 2º) Vx2 e 5º) Vx3 especial; Rony Peterson – 3º) Nacional até 250cc, 3º) Vx3 Nacional e 4º) Força Livre Nacional; Isabela Garcia (Belinha) – 2º) mini-motos e 3º) 65cc; Tiago Garcia – 5º) MXpro; Robson Ramos – 5º) Nacional até 250cc; Fernando Felipe – 5º) Vx3 nacional e 10º) Nacional até 250; Kleber Alessandro – 5º) Iniciante Nacional; Edson Delgado – 5º) Força Livre Nacional; Aristeu Kist – 4º) Vx3 especial e 7º) Pro; Gabriel Denobi – 7º) Nacional até 250cc e 9º) Força Livre Nacional; Paulo Orathes – 8º) Vx3 Nacional e 13º) Nacional até 250cc; Elton Almeida – 8º) Vx3 Nacional, 10º) Iniciante Nacional e 18º) Nacional até 250cc; Dylan Masiero – 7º) Iniciante Nacional; Guilherme Lima – 7º) Intermediária; Ariomar Junior – 7º) Vx4 e 13º) Iniciante Especial; Vanessa Goulart – 9º) MXF; Samara Oliveira – 10º) MXF; Emerson Costa – 10º) Vx3 Especial; Gustavo Umbelino – 10º) Iniciante Especial; Marcus Barbosa – 14º) Iniciante Nacional; Felipe Augusto – 15º) Iniciante Especial; João Victor Costa – 16º) Iniciante Nacional; Yago Felipe da Silva – 17º) Iniciante Nacional; Paulo César Oliveira – 20º) Iniciante Nacional; e Guilherme Dias -21º) Iniciante Nacional .