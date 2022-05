Apucarana sedia a Conferência Nacional da Educação

Da Redação

Nesta sexta-feira (06), o prefeito de Apucarana Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes participaram da etapa regional da Conferência Nacional de Educação (CONAE). Organizado pelo Núcleo Regional de Educação (NRE), no campus apucaranense da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), o evento reuniu professores, técnicos de secretarias e dirigentes municipais de educação dos dezesseis municípios que compõem a área de abrangência da entidade.

Na abertura do encontro, a secretária Marli Fernandes apresentou o tema da atual edição da CONAE ao público presente: Inclusão, equidade e qualidade – compromisso com o futuro da educação brasileira.

“Por meio da conferência, a sociedade tem a chance de opinar e oferecer sugestões a fim de construirmos a educação que sonhamos para as nossas crianças, adolescentes e jovens. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Na última quarta-feira (27/4), nós já havíamos realizado a etapa municipal da CONAE,” disse a secretária.

Os três principais eixos de discussão da edição deste ano são a implantação do Sistema Nacional de Educação (SNE), a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2024 a 2034 e a tecnologia a serviço da educação.

Para o prefeito Junior da Femac, Apucarana tem condições de contribuir amplamente com o planejamento da educação nacional. “No final do ano passado, o Prêmio Band Cidades Excelentes apontou que somos o município brasileiro que oferece a melhor formação básica às suas crianças. Gestores de diversas regiões, inclusive, têm nos procurado em busca de orientações e informações sobre os projetos educacionais que realizamos aqui. Nós ficamos sempre muito felizes em compartilhar nossas experiências porque entendemos que a educação é a principal mola propulsora do desenvolvimento econômico e social,” afirmou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.