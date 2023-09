Apucarana sedia a 7ª edição da Copa Paranatex de Tênis

O tênis está em alta na cidade de Apucarana com a realização da 7ª Copa Paranatex de Tênis, um evento esportivo que reúne atletas de alto nível e apaixonados pelo esporte. Iniciada em 26 de setembro, a competição promete agitar o Country Club local, localizado na Rua Nações Unidas, 417, até o dia 1º de outubro.

Com um total de 160 inscrições, o torneio vem atraindo jogadores de diversas regiões do estado do Paraná e até mesmo de países vizinhos. Entre os competidores, encontram-se tenistas de Apucarana, Londrina, Maringá, Cambira, Jandaia do Sul, Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, além de dois paraguaios e um argentino.

A organização da Copa Paranatex de Tênis é uma colaboração entre o Country Club de Apucarana e a Federação Paranaense de Tênis (FPT) e vale 1000 pontos para o ranking paranaense.

A infraestrutura do torneio conta com cinco quadras de tênis, áreas de descanso para os atletas e uma praça de alimentação para que os competidores e espectadores possam desfrutar de refeições saborosas.

Os prêmios da competição são troféus para os campeões de todas as categorias, além de premiações em dinheiro para os primeiros colocados.

O evento ocorrerá de terça a sexta-feira, com jogos programados a partir das 16h, e no sábado e domingo, com disputas começando às 8h da manhã, proporcionando partidas emocionantes ao longo do dia.

O ápice da competição será no último dia do torneio, quando a final da 1ª classe será transmitida ao vivo para os espectadores, oferecendo uma experiência emocionante para quem não puder assistir ao jogo no local.

A 7ª Copa Paranatex de Tênis é mais uma grande competição esportiva no estado e promete emocionar os fãs do tênis de toda a região, marcando mais um importante capítulo na história do esporte da cidade de Apucarana.



